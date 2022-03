Ibrahimovic pensa al ritiro, vuole chiudere con un trofeo

Lo svedese dopo la delusione con la sua nazionale punta a vincere con il club per poi decidere se appendere gli scarpini al chiodo

Zlatan Ibrahimovic sta pensando al ritiro alla fine della stagione. Data l’avanzata età e la delusione per non aver centrato la qualificazione a Qatar 2022 con la sua Svezia, ora si concentrerà sul vincere con il Milan, in un finale di stagione tesissimo tra campionato e Coppa Italia. Qualora arrivasse un trofeo, Ibra potrebbe decidere di porre fine alla propria carriera, ma sceglierà anche a seconda di come si sente fisicamente. Nel caso in cui continuasse a giocare si dovrebbe spalmare di molto l’ingaggio da 7 milioni di euro che percepisce attualmente, con il Milan e la Svezia che aspetteranno la sua decisione prima di offrirgli un ruolo post campo.

Fonte foto: calciomercatoweb.it

Alessandro Fornetti