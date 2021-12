Ibrahimovic, il parametro di riferimento tra calcio italiano ed europeo

Lo svedese rimane ancora fenomenale in Serie A ma in Champions League ha fatto grande fatica. L’attaccante rispecchia un po’ la grande forbice tra Italia ed Europa vista in questi ultimi giorni

É possibile analizzare la differenza tra il calcio italiano e quello europeo (Champions League in primis) focalizzando la lente di ingrandimento sulle prestazioni di un singolo giocatore? Probabilmente si, soprattutto se quel calciatore è Zlatan Ibrahimovic. Una questione che da tempo, e soprattutto nelle ultime ore, riempie le pagine dei giornali e i microfoni delle tv/radio, è se la Serie A sia ancora lontana dai canoni e dai ritmi degli altri grandi campionati europei (Premier League fra tutti). I risultati sia in Champions che in Europa League hanno avvalorato questa tesi, con sole due squadre italiane su quattro giunte agli ottavi della maggiore competizione per club contro l’en plein inglese (4 su 4) e con solo una squadra (la Roma) finita al primo posto tra Europa League e Conference League. Ma in tutto ciò perché rientrerebbe Ibrahimovic?

DIFFERENZA

L’Ibrahimovic calciatore può essere preso come il parametro di riferimento per analizzare il contesto sopra citato. In Serie A, a 40 anni suonati, la straordinarietà dello svedese rimane ancora ben visibile. Il suo ritorno in Italia (quasi due anni fa) è stato per Ibra una sorta di seconda giovinezza. Nonostante qualche infortunio di troppo, lo svedese è stato ed è tuttora capace di imporre la sua dominanza nel calcio italiano. In appena 46 partite giocate in Serie A con la maglia rossonera, Ibrahimovic è stato capace di realizzare ben 31 gol. Una media spaventosa per un giocatore della sua età. Oltre ai numeri e alle statistiche, ciò che sorprende di più è la capacità di incidere sul match. Il suo strapotere fisico risulta ancora quasi insormontabile (come alcuni anni fa) in certe partite, così come il timore che riesce a mettere sulle difese avversarie. In Italia, Ibra è come se vivesse in un mondo all’inverso come il Benjamin Button di Fincheriana memoria.

LA REALTA’

Quel mondo crolla nel momento in cui Ibra mette piede sul palcoscenico europeo. Qui, le 40 primavere non sono qualcosa di secondario come in Serie A bensì un pesante mattone su cui lo svedese deve necessariamente poggiare. Lo dicono le prestazioni e i numeri: 4 partite, zero reti e zero assist. Ecco che è possibile ritornare alla domanda posta ad inizio del suddetto articolo e la risposta è più che mai affermativa. Ibra rispecchia la vera e grande differenza tra il calcio nostrano e quello giocato in Europa in termini di intensità, personalità e velocità. Tre fattori che in Italia faticano ancora ad emergere con costanza ma che in campo internazionale sono fondamentali per raggiungere determinati obiettivi. E se Ibra in Italia fa ancora la differenza, allora significa che per la Serie A c’è ancora tanta strada da fare.

Sandro Caramazza