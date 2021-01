Ibra vs Lukaku, il dialogo senza filtri fra i due. I primi diverbi allo United

Nel derby di ieri sera ha catturato più l’attenzione lo scontro verbale fra i due colossi, che il risultato finale della partita

Lo stadio di San Siro ieri ha ospitato uno spettacolo dalle mille sfaccettature, di cui una poco edificante. C’è mancato poco che il prato della Scala del calcio si trasformasse in una gabbia per un incontro di MMA fra pesi massimi. Non si è arrivati a tanto, “solo” pesanti invettive e frasi offensive fra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. A dire il vero i due colossi si sono spinti fino ad un testa a testa che, in mancanza dell’intervento dei compagni, sarebbe anche potuto degenerare. Ma cosa si sono detti i due campioni di Milan e Inter?

LA RICOSTRUZIONE

Ibra sentiva in maniera particolare questo derby, tanto è vero che invitava ripetutamente i suoi compagni di squadra (Romagnoli in particolare) a non perdere di vista Big Rom e ad intervenire in maniera decisa su di lui, l’unico modo per fermare un centravanti della sua stazza. Tutto parte da un intervento veemente proprio del capitano del Milan al 43′ su Lukaku, che si rialza con un evidente gesto di stizza, che non passa inosservato allo svedese che lo provoca: “Vai a fare i riti voodoo di merda con tua madre, piccolo asino”.

Prontamente il calciatore dell’Inter replica: “Vuoi parlare di mia madre? Fottiti tu e tua madre, è una puttana”. Ibra ribadisce il concetto: “Chiama tua madre, vai vai, vai a fare quei cazzo di riti voodoo” e da appuntamento a Lukaku nel tunnel. Valeri ammonisce i due calciatori, il giallo per lo svedese si rivelerà particolarmente pesante perché verrà espulso per somma di ammonizioni nel secondo tempo.

All’intervallo un indemoniato Big Rom va a cercare Zlatan, che si allontana sorridendo, “salvato” dall’intervento repentino del team manager nerazzurro Tagliacarne e da Lele Oriali.

IL RIFERIMENTO AI RITI VOODOO

Nella propria biografia Romelu rivela un episodio clamoroso successo ai tempi dell’Everton. Il centravanti belga stava per firmare un ricchissimo rinnovo di contratto con i Toffees, ma la madre lo chiamò e gli disse che durante uno dei suoi riti voodoo (ci tengo a sottolineare che si tratta di una vera e propria religione, non pensate alla classica bambolina con gli spilloni infilzati in testa), aveva ricevuto il suggerimento di firmare per il Chelsea. Big Rom fece dietro front con l’Everton, ma non si trasferì ai Blues, passò invece allo United dove si ritrovò compagno di squadra di Ibrahimovic. Era il 2017.

I TRASCORSI ALLO UNITED

Già ai tempi dei Red Devils fra i due sembrava non scorrere buon sangue. Ibrahimovic provocava spesso il gigante belga, invitandolo a scommettere 50 sterline per ogni stop azzeccato o meno da parte di Lukaku, che ogni volta declinava l’invito. Immancabile partiva la presa in giro di Zlatan che gli diceva di non avere le palle e di essere scarso tecnicamente.

FRA I DUE LITIGANTI L’ESCLUSO GODE

Nel frattempo si è giocato anche il derby, che ha visto le due squadre rimanere sul punteggio di 1 a 1 (gol proprio di Ibra e Romelu) fino al 97′, quando Eriksen ha sfoderato una punizione magistrale che ha zittito tutti e consegnato un round importante ai nerazzurri. La squadra di Conte sfiderà la vincente fra Juventus e Spal in semifinale di Coppa Italia. Nella giornata di ieri si era diffusa erroneamente la voce che la squalifica di Ibrahimovic potesse essere scontata in campionato, si tratta di un’inesattezza. Il centravanti rossonero sconterà il turno di stop nella prossima edizione della coppa nazionale.

CONCLUSIONE

Nello spogliatoio Ibra si è scusato con i compagni per il cartellino rosso, ha giurato di non aver pronunciato frasi razziste nei confronti di Lukaku (lo svedese avrebbe detto “little donkey”, piccolo asino e non “little monkey”, piccola scimmia). Come si legge nella biografia del fenomeno di Malmo, nato da madre cattolica e padre bosniaco musulmano, il rispetto delle religioni e delle razze è un tema che gli è sempre stato molto a cuore.

A memoria non mi era mia capitato di vedere Lukaku reagire in quella maniera di fronte ad un fallo, lui che in Serie A ne subisce a tonnellate ogni domenica. Mi stupisce meno la reazione veemente nei confronti delle frasi irriguardose sulla madre Adolphine, dato che Big Rom ha sempre ribadito come si tratti della “donna più importante della sua vita”. Sono pronto a scommettere che il gol su rigore nella ripresa lo abbia dedicato proprio alla mamma.

FOTO: IlFattoquotidiano.it

Marco Fabio Ceccatelli