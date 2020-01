Ibra c’è, il Milan un po’ meno

La ZlatanMania ha invaso il popolo rossonero, già in grande entusiasmo dopo la prima dello svedese al Meazza, ma la squadra rimane comunque in grande difficoltà

Ibra cadabra, Milan diventa una squadra…Niente, non da segni di trasformazione e miglioramento. L’effetto Zlatan in quel di Milano sponda rossonera non ha ancora lasciato alcuna traccia, a parte il grande entusiasmo della tifoseria milanista, già in grande trepidazione da fine dicembre, quando l’arrivo del fenomeno svedese era, ormai, alle porte.

Il match di lunedì pomeriggio ha confermato ancora una volta le grandi difficoltà della squadra di Pioli, sia dal punto di vista tattico che tecnico: poca pericolosità in avanti, con trame abbastanza prevedibili e costruite più che collettivamente, grazie a qualche spunto di un Theo sempre più in palla dei compagni e una fase difensiva abbastanza sui generis, graziata più di una volta dalla poca precisione degli attaccanti doriani.

L’ingresso di Ibrahimovic non ha portato a quella scossa da tutti richiesta e attesa, nonostante lo svedese sia entrato con quella carica agonistica e la proverbiale classe posta a disposizione dei nuovi compagni.

Giocatori potenzialmente importanti come Suso, Leao o Calhanoglu non hanno avuto la capacità di incidere e più che essere meno responsabilizzati e liberi di mente con Ibra in campo, sono apparsi poco sereni (soprattutto lo spagnolo) e coraggiosi nei momenti decisivi del match.

Il pari contro la Samp ha, quindi, dimostrato ciò che gli stessi Boban e Maldini avevano ribadito il giorno della presentazione di Ibra a Milanello, ovvero che il suo arrivo avrebbe sicuramente inciso sui risultati della squadra ma la sconfitta di Bergamo, prima della sosta, era stata comunque impietosa e difficile da superare celermente.

Dal canto suo Ibrahimovic, nonostante i soli 39 minuti giocati e la mediocre tenuta atletica, ha confermato le sue indiscutibili qualità tecniche, apparendo per larghi tratti di una categoria nettamente superiore rispetto al resto della squadra.

Poco più di 48 ore e il Milan riscenderà in campo alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Maran. Sfida di grande importanza, che ci dirà se la bacchetta di Zlatan ha iniziato a funzionare.

Fonte foto: Panorama

Sandro Caramazza