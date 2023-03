Ibanez e la sindrome da derby: altra stracittadina, altra macchia

Il difensore della Roma, espulso dopo poco più di mezz’ora, si rende ancora protagonista in negativo contro la Lazio, il tifo sbotta

Ormai sta diventando una vera e propria maledizione. Il rapporto tra il derby di Roma e Roger Ibanez è destinato a rimanere negativo. Se due indizi fanno una prova ieri è arrivato il terzo capitolo. Ammonito dopo una manciata di minuti dall’inizio di Lazio-Roma, il difensore giallorosso al minuto 33 si è ripetuto appena superata la mezz’ora. Fallo evitabile a centrocampo su Milinkovic-Savic e l’arbitro Massa non ha potuto far altro che estrarre il secondo giallo. Roma in dieci per quasi un’ora. Inevitabilmente l’inerzia del match è andata dalla parte della Lazio che con la giocata di Zaccagni nella ripresa ha vinto la partita. Ibanez non è nuovo al rendersi protagonista in negativo nella stracittadina romana. Nel gennaio del 2021 apre la via al tracollo romanista con due scivoloni contro Lazzari da cui scaturiscono i primi due gol biancocelesti (match terminato poi 3-0). Arriviamo alla stagione attuale dove a novembre scorso nel derby d’andata si addormenta sul pressing di Pedro che libera Felipe Anderson per la rete del definitivo 1-0 della Lazio. Ieri l’ennesima leggerezza. Un amore quello tra il derby e Ibanez che non vuole proprio sbocciare, con buona pace dei tifosi romanisti che sembrano ormai aver perso la pazienza.

Glauco Dusso