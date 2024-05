I top club si rifanno il look

Tempo di lettura 3 minuti

Solo Atalanta ed Inter avranno sicuramente lo stesso allenatore di inizio stagione anche nella prossima annata

I cambi in panchina ci sono e ci saranno sempre, ma difficilmente succede che quasi tutti i top club del nostro campionato decidano di farlo nella medesima stagione. In questo articolo parleremo della situazione e del perché le squadre hanno deciso di confermare o esonerare il proprio allenatore.

L’Inter ovviamente non rientra in questo cambio generale dopo aver vinto lo Scudetto. Inzaghi ha arricchito la bacheca nerazzurra con 6 trofei in questi 3 anni ed è saldamente al comando della squadra; anche per l’Atalanta il discorso è simile: la vittoria dell’Europa League è solo la ciliegina sulla torta nel percorso fatto da Gasperini in queste annate. Solo l’allenatore poteva decidere di lasciare ma non sembra assolutamente questo il caso.

Roma e Lazio sono, invece, le squadre che hanno cambiato a campionato in corso. Mourinho venne esonerato più per alcune dichiarazioni che per i risultati in sé, considerando che i giallorossi erano a 4 punti dal quarto posto e con lo spareggio in Europa League da giocare. Per Sarri invece il discorso è diverso visto che è lo stesso allenatore ad essersi dimesso, probabilmente per delle controversie con il presidente Lotito. I club capitolini si sono affidati a Daniele De Rossi ed Igor Tudor per costruire un nuovo progetto.

Milan, Juventus Bologna e Napoli avranno sicuramente un allenatore diverso rispetto a questo finale di stagione. I rossoneri hanno annunciato la separazione da Pioli e il candidato principale pare essere Paulo Fonseca. La Juve ha esonerato Allegri dopo le vicende durante e post finale di Coppa Italia ed ha ingaggiato Thiago Motta, il quale era in scadenza con il Bologna. Non ci sono ancora novità sul futuro allenatore rossoblù ma sono stati fatti i nomi di Palladino, Italiano e Pioli. Il Napoli deve ripartire dopo una annata fallimentare, la peggiore per un club campione in carica. Il nome caldo per la panchina è quello di Antonio Conte, fermo da un anno e mezzo dopo l’esperienza al Tottenham.

La Fiorentina è la squadra con la situazione meno leggibile. I viola giocheranno domani la finale di Conference League contro l’Olympiakos e poi si deciderà il futuro. In caso di addio o esonero di Italiano, i candidati principali a sostituirlo sarebbero Palladino ed Alberto Aquilani.

C’è ancora tempo per scegliere ma è certo che la prossima Serie A sarà molto diversa da quella che abbiamo appena visto.

