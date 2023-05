I tifosi non perdonano Messi: fischi all’argentino durante PSG-Ajaccio

Novanta minuti in campo per il numero 30 di ritorno dalla sospensione, i sostenitori del club parigino lo hanno fischiato alla stessa stregua del tecnico Galtier, il futuro è sempre più cupo

Il Parco dei Principi sabato sera è stato teatro dell’assurdo. Lionel Messi, di rientro dalla sospensione voluta dal club per un viaggio non concordato, è stato fischiato. Questo prima e durante il primo tempo del match che ha visto il PSG vincere 5-0 contro l’Ajaccio. Nonostante un campionato che ormai si sta per concludere con la vittoria del titolo i tifosi della squadra parigina non le mandano a dire al proprio fuoriclasse oltre che all’allenatore Galtier. Contestare un giocatore come Messi sembrava impensabile, a Parigi succede anche questo. Una frattura che ormai sembra insanabile e che apre alle tante possibilità sul futuro del fenomeno argentino. Stesso discorso si può fare per la guida tecnica che solo con un miracolo può essere confermata per la prossima stagione. Si fanno già i nomi di Zidane, Mourinho e Thiago Motta.

Glauco Dusso