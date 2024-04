I tifosi caricano l’Inter, il Milan prova a rimandare la festa

Tempo di lettura 1 minuto

Vigilia diametralmente diversa per le due compagini che stasera si sfideranno nella stracittadina che potrebbe consegnare lo scudetto ai nerazzurri

Due mondi diversi. Appiano Gentile e Milanello hanno vissuto ieri un pre derby differente. Al campo di allenamento dell’Inter migliaia di tifosi hanno caricato la squadra con cori e messaggi ben precisi sull’importanza della vittoria di stasera. I calciatori hanno assistito a tutto in prima fila, sanno bene che tre punti darebbero l’aritmetica vittoria del ventesimo scudetto nerazzurro. Inoltre sarebbe il sesto derby vinto di fila, un record da non sottovalutare. Dalla sponda rossonera pochi sostenitori e un Milan che vuole reagire all’eliminazione dall’Europa League riscattandosi proprio nella stracittadina, evitando di subire la beffa di veder festeggiare i cugini. Pioli, nonostante il suo futuro sia sempre più lontano dalla squadra, ha provato a caricare i suoi. Per quanto riguarda le formazioni Inter con l’undici tipo visti i rientri di Pavard e Lautaro Martinez. Il Milan deve fare a meno dello squalificato Thiaw, diversi ballottaggi in mezzo al campo e in attacco. Favoriti Adli su Bennacer e Chukwueze nei confronti di Loftus-Cheek. C’è anche una suggestione Leao prima punta.

Glauco Dusso