I rigori in movimento. Tuffo nel passato con gli ‘shotout’

C’è stato un periodo storico, molto breve, dove si è tentato di rivedere i rigori, proponendo e sperimentando quelli in movimento

Era il 1996 e nella Major League Soccer canadese e statunitense, paesi peraltro che non hanno nelle gerarchie il calcio tra i primi posti, si voleva infondere più spettacolo ai ’90 minuti giocati. Ecco che perché per evitare che le partite importanti si concludessero in pareggio fu introdotto il concetto dei ‘rigori in movimento’.

Attingendo la nuova regola dall’hockey le regole degli shoutout erano abbastanza semplici: il rigorista in movimento, partendo dai 32 metri, rispetto alla porta, doveva palla al piede arrivare il più vicino possibile al goal cercando di superare l’estremo difensore avversario.

Ad aggiungere sale alla minestra c’era la possibilità qualora il portiere commettesse fallo di vedersi assegnato un rigore vero e proprio dagli 11 metri. La MLS americana riteneva, che oltre a spettacolarizzare la partita dando modo a giocatore e portiere di sfidarsi totalmente a viso aperto, permetteva anche di decretare in ogni caso vittorie e sconfitte ed avere così pieno punteggio o zero.

Il meccanismo fu introdotto per la prima volta nel 1996 e durò per circa 3 anni, quando anche il campionato americano decise di adeguarsi agli altri con i rigori dagli 11 metri.

In Italia la parentesi degli shoutout è durata poco, nei tornei estivi dove vi fu l’occasione di sperimentare la pratica per poi accantonarla nello scetticismo generale. Ricordiamo un Trofeo Birra Moretti del 2004 dove ci fu il collaudo. In campo Palermo, Juventus ed Inter. Rosanero e bianconeri si sfidarono con i rigori in movimento nelle fasi finali della partita.

