I primi passi del calciomercato in serie B

Tempo di lettura 4 minuti

Aspettando la ventesima squadra dopo il ricorso della Reggina e il possibile ripescaggio del Brescia anche le trattative in cadetteria iniziano a muoversi con alcuni colpi interessanti nelle piazze più calde

Non sarà la Premier League, l’Arabia o l’inquilina del piano di sopra serie A, ma anche la B inizia a immergersi nel calciomercato. La partenza del campionato avverrà nello stesso weekend della massima serie e il calendario è stato da poco stilato. Un programma ancora orfano di una squadra che attende la decisione su chi occuperà l’ultima casella, o la Reggina esclusa che ha presentato ricorso o il Brescia ripescato retrocesso con il playout.

Per quanto riguarda il mercato al momento la più attiva è senz’altro il Palermo. La squadra di Eugenio Corini ha già piazzato colpi che hanno il profumo di serie A. Oltre al riscatto di Stulac dall’Empoli ecco arrivare in Sicilia due artefici della promozione in A del Frosinone: si tratta di Roberto Insigne e Fabio Lucioni. Inoltre presi anche Ceccaroni dal Venezia in difesa e Mancuso attaccante in prestito dal Monza. Arricchisce l’elenco il giovane Vasic trequartista prelevato dal Padova.

Tra le retrocesse dalla A sicuramente la Sampdoria è quella che si sta muovendo di più. Oltre ad Andrea Pirlo in panchina sono arrivati Fabio Borini, che ha già avuto il tecnico in Turchia, e il centrocampista Matteo Ricci dal Frosinone. Interessante anche il ritorno tra i pali dell’ottimo Wladimiro Falcone che potrebbe insidiare Audero, quest’ultimo tentato da qualche voce di mercato. Hanno salutato diversi giocatori come ad esempio Djuricic, Nuytinck, Murillo, Rincon e l’immortale Quagliarella. Lo Spezia al momento si è impegnato sulla ricerca dell’allenatore, che sarà Massimiliano Alvini, e su due importanti riscatti come Salvatore Esposito e Zurkowski. Tra l’altro potrebbe arricchirsi proprio la famiglia Esposito in Liguria con l’approdo sempre più probabile del fratello minore Francesco Pio in prestito dall’Inter. Per quanto concerne la Cremonese, invece, ancora nessun movimento significativo sul mercato a parte la partenze di Dessers per 5 milioni al Glasgow Rangers.

Le quattro neopromosse iniziano a darsi da fare. Per la Feralpisalò da segnalare l’arrivo dell’esperto difensore Luca Ceppitelli. Nella Reggiana, che ha accolto Alessandro Nesta in panchina, diversi movimenti: tra gli altri, approdati Bardi in porta, Mbaye, svincolato, Romagna, via Sassuolo, e Duarte, dal Craiova, in difesa e l’esperto di categoria in attacco Adriano Montalto. Da aggiungere il giovane centrocampista Vergara dal Napoli. Il Catanzaro batte i colpi Brignola (a), dal Benevento, e Pompetti (c), dall’Inter ma nell’ultima stagione al Sudtirol. Ancora in attesa il Lecco che sta ancora tirando un sospiro di sollievo per l’avvenuta iscrizione al campionato.

Per le altre ancora poco da segnalare. A Parma è arrivato Anthony Partipilo dopo gli ottimi campionati disputati alla Ternana. Il Venezia fa la spesa in Olanda, giungono in laguna i difensori Idzes del Go Ahead Eagles e Sverko del Groningen, inoltre ecco anche lo scozzese St Clair dalla Vis Pesaro. Il nuovo Ascoli di Viali si arricchisce di Francesco Forte, punta esperta dal Benevento, e Masini (c) dal Genoa.

Il Como riscatta Cerri dal Cagliari che aumenta il peso in attacco insieme a Mustapha dal Mainz. Inoltre si assicura due portieri come Semper del Genoa e Vigorito dal Cosenza. Il Cosenza targato Caserta arruola al momento solo Calò (c) e D’Orazio (d) rispettivamente da Genoa e Sudtirol. Quest’ultimo si è mosso molto senza nomi altisonanti, da segnalare tra gli altri Cisco (a) dal Pisa, Peeters (c) e Pecorino (a) dalla Juventus under 23, Di Tacchio e Ghiringhelli (d) dalla Ternana. Stesso discorso per Modena e Cittadella molto attive ma su profili soprattutto giovani.

Ancora silenti Bari, Pisa e Ternana, per loro solo i rientri dai prestiti. L’estate è comunque lunga, c’è tempo per costruire la nuova stagione.

Glauco Dusso