I pokeristi nella storia della Champions League

Con il poker contro il Siviglia, Giroud è entrato nella prestigiosa elite di coloro che hanno segnato quattro gol in una singola partita di Champions, dal 1992 ad oggi

Se giocare almeno una volta in Champions League rimane uno dei sogni più importanti per un calciatore, fare addirittura un gol e qualcosa che va oltre. La cosa cambia drasticamente quando le reti diventano multiple, arrivando a segnarne ben quattro in una singola partita. Nella serata di ieri, questa impresa è riuscita al francese Olivier Giroud, capace di siglare un grande poker nel match tra il suo Chelsea e il Siviglia.

L’attaccante transalpino non è, però, stato l’unico calciatore a mettere a referto un poker in una sola partita di Champions. Numeri alla mano, Giroud è addirittura il quattordicesimo se parliamo soltanto di Champions League, diventando il 47 esimo uomo se consideriamo l’intera ottica della Coppa dalle grandi orecchie (Coppa dei Campioni e Champions League).

Per motivi di tempo e di spazio, oggi verranno riportati solo coloro che hanno siglato un poker nel nuovo format della Champions League dal 1992.

I 14 giocatori che hanno segnato un poker dal 1992 ad oggi

Il primo a siglare quattro gol, col nuovo format della Champions League, è stato Marco Van Basten, nel novembre del 1992. In quel caso, il Milan trionfò sul Goteborg per 4 a 0, con poker proprio dell’olandese volante. Piccola chiosa: Van Basten, insieme a Puscas, Di Stefano e Lewandowski è l’unico ad aver segnato due poker nella storia di questa competizione.

Il famoso gol in rovesciata di Van Basten contro il Goteborg

Ci vorranno ben otto anni, per rivedere un giocatore segnare quattro gol in una singola partita. Nel 2000 ci pensa Simone Inzaghi, che durante la quinta giornata della seconda fase a giorni della Champions League 1999/2000, segnerà quattro dei cinque gol complessivi che permisero alla Lazio di demolire per 5 a 1 il Marsiglia.

Simone Inzaghi che esulta ad un gol

Tre anni più tardi, precisamente il 5 novembre 2003, sarà la volta della punta croata del Monaco Dado Prso, autore di quattro reti nel clamoroso trionfo dei monegaschi sul Deportivo La Coruna per 8 a 3.

Prso che esulta ad un gol

I periodi 2004 e 2005, vedranno, invece, i poker di due altri grandissimi attaccanti. Nel primo caso, la gloria passa in mano all’olandese Ruud Van Nistelrooy, autore di tutte e quattro le reti con cui il Manchester United sconfisse lo Sparta Praga; nel secondo, invece, l’ucraino Shevchenko sarà il singolo protagonista con quattro reti nel match vinto dal Milan in trasferta contro il Fenerbache.

A sinistra Van Nistelrooy a destra Shevchenko

Nel 2010, ecco la prima volta di uno dei due principi del calcio moderno, Leo Messi. La pulce fu autore di un grande poker durante il quarto di finale di ritorno contro l’Arsenal al Camp Nou. Un anno dopo, sarà la volta di Bafetimbi Gomis, entrante nella storia con il poker siglato a Zagabria contro la Dinamo con la maglia del Lione. Match vinto dai francesi per 7 a 1.

A sinistra Messi, a destra Gomis

Stesso risultato ma senza subire reti, il 13 marzo 2012 per il Bayern Monaco contro il Basilea. In quel caso, Mario Gomez, protagonista indiscusso con un grande poker. Nel 2013, invece, saranno addirittura due i giocatori a raggiungere quota quattro reti in una singola partita: Lewandowski, nella famosa semifinale Borussia Dortumund-Real Madrid 4:1; Ibrahimovic, in un Anderlecht-Psg 0:5.

A sinistra Gomez, al centro Lewandowski e a destra Ibrahimovic

Il secondo dei due principi del calcio moderno a siglare un poker è stato il cinque volte pallone d’oro, Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha segnato quattro degli otto gol con cui il Real Madrid ha demolito gli svedesi del Malmo nel 2015.

CR7 che esulta ad un gol

In tempi più recentissimi, da non dimenticare il poker del tedesco Gnabry, siglato lo scorso anno a Londra contro il Tottenham. Match vinto dal Bayern Monaco 7 a 1. Strapotere bavarese confermato un mese e mezzo dopo anche da Lewandowski, autore di quattro gol nel successo del Bayern a Belgrado contro la Stella Rossa per 6 a 0.

A sinistra Gnabry, a destra Lewandowski

In questo 2020, gli altri due giocatori a raggiungere quota quattro reti in un singolo match di Champions League sono stati: Ilicic, autore di un clamoroso poker durante l’ottavo di finale contro il Valencia; e per ultimo proprio, ieri 2 dicembre, Olivier Giroud, in gol per quattro volte sempre in terra spagnola contro il Siviglia.

A sinistra Ilicic, a destra Giroud

La top-14 dei poker-man della Champions League

Olivier Giroud 02/12/2020 (Siviglia-Chelsea 0:4)

Josip Ilicic 10/03/2020 (Valencia-Atalanta 3:4)

Robert Lewandowski 26/11/2019 (Stella Rossa-Bayern Monaco 0:6)

Serge Gnabry 01/10/2019 (Tottenham-Bayern Monaco 2:7)

Cristiano Ronaldo 08/12/2015 (Real Madrid-Malmo 8:0)

Zlatan Ibrahimovic 23/10/2013 (Anderlecht-Psg 0:5)

Robert Lewandowski 24/04/2013 (Borussia Dortmund-Real Madrid 4:0)

Mario Gomez 13/03/2012 (Bayern Monaco-Basilea 7:0)

Bafetimbi Gomis 07/12/2011 (Dinamo Zagabria-Lione 1:7)

Lionel Messi 06/04/2010 (Barcellona-Arsenal 4:0)

Andriy Shevchenko 23/11/2005 (Fenerbache-Milan 0:4)

Ruud Van Nistelrooy 03/11/2004 (Manchester United-Sparta Praga 4:0)

Dado Prso 05/11/2003 (Monaco-Deportivo La Coruna 8:3)

Simone Inzaghi 14/03/2000 (Lazio-Marsiglia 5:1)

Marco Van Basten 25/11/1992 (Milan-Goteborg 4:0)

Fonti foto: Fcinter1908; Wikipedia; goal.com (x2); sport mole; corriere.it (x2), uefa.com; il giornale di vicenza.it; soccer beamz; eurosport; fanpage; skytg24; calciomercato.com

Sandro Caramazza