I migliori gol di Diego Armando Maradona

Dalla leggendaria “Mano de dios” alla meravigliosa punizione contro la Juventus, le gesta più grandi del più grande di tutti

La scomparsa di Maradona ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei tantissimi amanti del calcio e dello sport in generale. La sua meravigliosa e iconica figura rimarrà indelebile negli annali della storia sportiva, sia per quello che ha dato in campo, sia per ciò che è stato fuori dal rettangolo verde.

La retorica e gli aggettivi nei confronti del Diez hanno riempito le pagine dei giornali e le bacheche dei nostri social network. Si è parlato di pazzia, gioia, poesia ma anche di tormento, droga e di battaglie personali. Maradona ha segnato un’epoca, ispirando tantissime generazioni, e il mondo del football e dello sport possono soltanto ringraziarlo per le meravigliose perle che ha regalato durante la sua carriera.

Tra giocate divine e numeri da alta scuola, ecco una breve carrellata dei gol più belli segnati dal Pibe de oro nella sua fantastica carriera.

“La mano de Dios”, Argentina-Inghilterra 2:1 (Mondiale, 22/06/86)

“Il gol del secolo“, Argentina-Inghilterra 2:1 (Mondiale, 22/06/86)

“Contro la fisica“, Napoli-Juventus 1:0 (Serie A, 03/11/85)

“La perla da centrocampo“, Napoli-Verona 5:0 (Serie A, 20/10/85)

“Con gli occhi dietro“, Napoli-Lazio 4:0 (Serie A, 24/02/85)

“Mamma che pallonetto…” Stella Rossa-Barcellona 2:4 (ottavi di finale Coppa delle Coppe 20/10/82)

“Poker d’assi a voi la scelta“, Argentinos Juniors-Boca Juniors 5:3 (Primera Division, 09/11/80)

“Ci beffa“, Italia-Argentina 1:1 (Mondiale, 05/06/86)

“Estro e forza“, Argentina-Belgio 2:0 ( Mondiale, 25/06/86)

“Il sinistro inizia a farsi notare” Argentina-Resto del mondo 1:2 (Amichevole, 25/06/79)

Fonti video: amberes hidalgo; buffonno; napoligol; ivan izaguirre (x2); alessiafromcetona (x2); Juan Paylla; Victor Hugo Morales; greatest goals

Fonte foto: Sky sport

Sandro Caramazza