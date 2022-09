I match più importanti del weekend

Un punto sulle partite da seguire in giro per l’Europa

Questa sera finiscono i gironi di Nations League e si torna a pensare ai campionati nazionali. Dopo lo stop di due settimane ripartono i campionati e sono molti i match interessanti in questo weekend.

TOP 5 CAMPIONATI

Iniziamo dalla Premier League, il primo campionato europeo, dove in questa giornata ci saranno due derby molto importanti: Arsenal-Tottenham e Manchester City-Manchester United. Il North London derby è una delle rivalità più intense e antiche d’Inghilterra e quest’anno avrà anche molta importanza per la classifica, dato che i Gunners sono primi in campionato a +1 proprio dagli Spurs di Antonio Conte. Nel derby di Manchester i Citizens di Guardiola proveranno a battere uno United in forma (4 vittorie nelle ultime 4 di PL) per scavalcare proprio l’Arsenal.

In Serie A saranno due i big match da seguire: Inter-Roma e Atalanta-Fiorentina. A San Siro Mourinho proverà ad invertire il trend che ha contro i nerazzuri da quando è sulla panchina giallorossa: 3 sconfitte su 3 partite, con 8 gol subiti e solo 1 segnato. L’Inter, dal canto suo, cercherà di uscire da questo momento complicato e di rifarsi dopo la sconfitta con l’Udinese. Nella sfida di domenica alle 18 la Dea, fresca di vittoria contro la Roma e di primo posto in classifica, ospita una Fiorentina che ha ritrovato i 3 punti nell’ultima contro il Verona, cosa che non capitava dalla prima giornata contro la Cremonese.

Doppio big match anche in Ligue 1: Lens-Lione e Lorient-Lille. Nella prima gara sono due opposti che si affrontano: l’ancora imbattuto Lens ospita un Lione che perde da 3 partite consecutive. Risultato scontato o sorprese in arrivo? In Bretagna il Lille, che vuole trovare continuità dopo un inizio di stagione altalenante, affronterà la vera sorpresa del campionato francese, il Lorient di Le Bris terzo in classifica dietro solo a PSG e OM.

In Bundeliga il Bayern Monaco proverà ad uscire dal momento complicato, 3 punti nelle ultime 4, contro un Bayer Leverkusen ancor più in difficoltà, 5 punti in 7 giornate. Nella giornata di sabato l’Eintracht Francoforte, campioni d’Europa League in carica, affronterà l’attuale capolista del campionato tedesco: l’Union Berlino.

Per quanto riguarda la Liga la partita interessante sarà Siviglia-Atletico Madrid. In Andalusia si sfideranno due squadre che non hanno iniziato il campionato come meglio speravano: i Colchoneros sono settimi a -8 dal Real capolista mentre il Siviglia è addirittura 15esimo con 5 punti in 6 partite.

CAMPIONATI MINORI

In Turchia questo weekend vedremo due scontri d’alta classifica: Demirspor-Galatasaray e Besiktas-Fenerbahce. Nel primo match sarà prima contro seconda dove troveremo vecchie conoscenze del nostro campionato (Montella, Bjarnason, Inler, Muslera, Torreira, Sergio Oliveira, Mertens, Icardi e Seferovic). Nella seconda sfida, in uno dei derby di Istanbul, si affronteranno due dei club turchi più vincenti in una partita che sarà molto intensa, sia in campo che sugli spalti.

Nella nostra Serie B il match da fiore all’occhiello è Bari-Brescia, prima contro terza. 3 i punti che separano le due squadre, con i bresciani che hanno iniziato alla grande con 5 vittorie in 6 partite e il Bari, neopromosso, che è ancora imbattuto in campionato.

Altre partite importanti in giro per l’Europa: Zenit-Rostov e Hearts-Rangers . Entrambe le sfide sono per i piani alti, rispettivamente in Russia e in Scozia.

Fonti foto: agi.it, focus.it

Davide Farina