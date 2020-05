I due volti del Cagliari

I rossoblù sono senza vittorie da inizio dicembre, mentre nei mesi precedenti avevano stupito positivamente

Fare un’analisi sulla stagione fino ad ora condotta dal Cagliari è alquanto difficile perché vanno presi in esame due periodi nei quali è sembrato di vedere due squadre diverse: la prima convincente e battagliera sempre a caccia dei tre punti fino ad inizio dicembre, la seconda senza idee e con problemi di tenuta mentale dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio.

Mister Maran ha pagato con l’esonero l’ultimo ko contro la Roma prima che il calcio si fermasse, avendo raccolto la miseria di 4 punti in nove incontri. I sardi che avevano stupito tutti nella prima parte di campionato e che erano arrivati a sognare l’Europa trascinati da un ritrovato Radja Nainggolan, sono scivolati sempre più giù ed ora occupano addirittura il dodicesimo posto in classifica.

Le due partite che simboleggiano in pieno i due periodi della squadra sono a distanza di due settimane l’una dall’altra: la vittoria contro la Sampdoria e la sconfitta contro la Lazio. Nella prima, i rossoblù hanno ribaltato i blucerchiati dall’1-3 al 4-3 nel giro di pochi minuti prendendosi il quarto posto in classifica, mentre nella seconda hanno subito la rimonta dei biancocelesti nei minuti di recupero, andando così a perdere tre punti fondamentali. Da lì la squadra è cambiata ed è entrata in una crisi senza fine culminata come detto con l’esonero di Maran e la discesa verticale in classifica.

Il nuovo allenatore, Walter Zenga, non ha ancora esordito sulla panchina dei sardi e, qualora si riprendesse a giocare, dovrà fare di tutto per riprendere una stagione condotta inizialmente alla grande e poi scivolata via forse per le troppe aspettative che si erano create su una squadra che aveva davvero mostrato un ottimo calcio.

Fonte foto: cagliarinews24.com

Alessandro Fornetti