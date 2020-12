I consigli per il week end calcistico

Panoramica sulle gare della undicesima giornata di A

Venerdì 11 dicembre ore 20:45 | Sassuolo – Benevento – Il Sassuolo non vince da 2 turni ma c’è da evidenziare che ha incontrato l’Inter in casa, zero punti, e la Roma in trasferta, dove ha ottenuto un pareggio. La squadra di De Zerbi è comunque in salute, di contro il Benevento è in ripresa dopo i 4 ko consecutivi. Un successo a Firenze e due pari con la Juve, tra le mura amiche, e a Parma sono un bel viatico. La squadra di mister Pippo Inzaghi può dare del filo da torcere ai padroni di casa.

Consigliamo 1X + Multigol 2-4 (miglior quota 1.80 su Eurobet.it , in alternativa alle quote 1.76 di Planetwin365 e 1.80 di Snai )



Sabato 12 dicembre ore 15:00 | Crotone – Spezia – La compagine calabrese allenata da Stroppa è la candidata maggiore alla retrocessione, i due punti racimolati fin qui la costringono a puntare solo alla vittoria in questo scontro diretto. Tutt’altra situazione in

casa Spezia. Il tecnico Italiano può contare su un gruppo solido, il quale è già pronto a rialzarsi dopo la caduta interna con la Lazio.

Consigliamo Spezia segnerà il primo gol (miglior quota 2.00 su William Hill, in alternativa alle quote 1.99 di Planetwin365 e 2.00 di Sisal)

Sabato 12 dicembre ore 18:00 | Torino – Udinese – Il Toro di mister Giampaolo è una squadra molle dal punto di vista psicologico. Si è fatta ribaltare nel derby negli ultimi minuti, evento verificatosi anche con il Sassuolo, la Lazio e l’Inter. L’Udinese ha riposato nel turno precedente per via del maltempo contro l’Atalanta. Gli uomini alla corte di Gotti hanno il morale alto alla luce delle ultime due gare che sono valse 6 punti con il Genoa e la Lazio.

Interessanti sono le quote di Multigol 2-3 (miglior quota 2.02 su Planetwin365 , in alternativa alle quote 1.95 di Snai e 2.00 su William Hill)



Sabato 12 dicembre ore 20:45 | Lazio – Verona – I biancocelesti guidati da Simone Inzaghi dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di Champions possono rituffarsi in campionato con la mente più sgombra. Gli scaligeri targati Juric però sono un avversario tosto che vorrà lottare per un posto in Europa.

Su questa partita ci sentiamo di poter azzardare un po` proponendo Under 1.5 dato a 4.79 su Planetwin365 (in alternativa a 4.33 di William Hill e 4.50 di Eurobet)



Domenica 13 dicembre ore 12:30 | Cagliari – Inter – Il team sardo allenato da Di Francesco esprime un buon gioco e nelle ultime due uscite ha raccolto due pareggi. L’Inter è l’unica squadra italiana estromessa dalle coppe europee. Il mister nerazzurro Conte non

ha più alibi.

Interessanti qui le quote della Combo X primo tempo + X2 finale dato a 3.05 su Snai (stessa quota 3.05 su Eurobet e quota 3 su William Hill )



Domenica 13 dicembre ore 15:00 | Napoli – Sampdoria – Gattuso e i suoi non vorranno deludere i propri tifosi al debutto in campionato nello stadio Diego Armando Maradona. A sfidare gli azzurri ci saranno i blucerchiati, un punto nelle ultime tre. Consigliamo risultato finale 1X + Multigol 2-3 a quota 2.36 su Planetwin356 , 2.35 su Sisal e Eurobet



Domenica 13 dicembre ore 15:00 | Atalanta – Fiorentina – Stati d’animo diametralmente opposti. Da un lato c’è una squadra che ha eliminato l’Ajax ed è volata agli ottavi Champions, dall’altra una compagine che ha siglato un solo gol in 5 partite, al 98esimo, ed ora si ritrova invischiata nella lotta per non retrocedere.

Risultato esatto 3-1 quotato a 12 su Snai, William Hill, e quota 11 su Eurobet



Domenica 13 dicembre ore 15:00 | Bologna – Roma – L’ultimo ruolino di marcia del Bologna di Mihajlovic parla chiaro, 3 vittorie contro tre piccole, Cagliari, Samp e Crotone, tre sconfitte contro 3 big, Lazio, Napoli e Inter. La Roma di Fonseca pertanto non può

fallire in virtù anche del solo punto conquistato nelle ultime due sfide.

12 Primo Tempo + 1X Finale dato a 3.50 su William Hill , molto più bassa la quota su Snai a 1.85 ed Eurobet 2.70



Domenica 13 dicembre ore 18:00 | Genoa – Juventus – Il pareggio beffa ottenuto a Firenze ha spezzato comunque il trend negativo in cui il Genoa agli ordini di Maran si era infilato. Per la Juve del tecnico Pirlo l’imperativo è ripetere la gara di Barcellona.

Under 2.5 data a 2.20 su Sisal , 2.15 Snai , 2.20 anche per William Hill



Domenica 13 dicembre ore 20:45 | Milan – Parma – La capolista Milan non ha alcuna intenzione di rallentare. L’allenatore Pioli sta compiendo un grande lavoro e i risultati gli stanno dando ragione. Il Parma sembra la vittima annunciata ma nel calcio mai dire mai. Gervinho marcatore dato a 4.50 su William Hill, 3.75 su Snai , 3.50 su Eurobet

Di seguito i link:



Sisal: https://www.affilroi.com/scripts/ulu1x72ocw?a_aid=79886c2c&a_bid=5f649c60

William Hill: https://www.affilroi.com/scripts/ulu1x72ocw?a_aid=79886c2c&a_bid=45cbce41



Snai: https://www.affilroi.com/scripts/ulu1x72ocw?a_aid=79886c2c&a_bid=6695120c



Planetwin365: https://www.affilroi.com/scripts/ulu1x72ocw?a_aid=79886c2c&a_bid=4c457abc



Eurobet: https://www.affilroi.com/scripts/ulu1x72ocw?a_aid=79886c2c&a_bid=8994825d

Fonti foto: InvestireOggi.it

Stefano Rizzo