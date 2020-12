I 5 spunti di Borussia Dortmund-Lazio

Cosa ci ha lasciato il match disputato dai biancocelesti al Signal Iduna Park

Se la Lazio gioca concentrata, non teme nessuno. E’ questa la prima grande verità che ci ha consegnato la partita di mercoledì sera. La squadra di Simone Inzaghi ha sciorinato una prestazione degna della massima competizione europea, mettendo in seria difficoltà il Borussia Dortmund proprio come fatto nella partita d’andata. Dietro il risultato di 1-1 c’è molto più di quanto quest’esito lasci trasparire: non è un’eresia affermare che ai punti la squadra capitolina avrebbe meritato la vittoria.

Correa ed Immobile esultano per il gol dell’1 a 1 contro il Borussia Dortmund

I biancocelesti hanno il destino nelle proprie mani. Alla Lazio basterà un pareggio o una vittoria nell’ultima giornata per qualificarsi agli ottavi. Grazie ad una perfetta media inglese il club capitolino ha due risultati disponibili su tre contro il Club Brugge, che sfiderà martedì prossimo alle ore 18:55 sul prato dello Stadio Olimpico.

La classifica del girone F in questo momento

La banda di Inzaghi ha qualche rimpianto. Nonostante la Lazio non abbia ancora mai perso nel girone, qualche rimpianto rimane per i risultati ottenuti nelle due trasferte disputate in Russia e in Belgio. Sebbene la squadra in quel momento fosse falcidiata dagli infortuni e dalle assenze causate dal Covid-19, una sola vittoria in più avrebbe permesso ora ai capitolini di essere già qualificati. Poco male, dato che le chances sono ancora tutte nelle mani delle Aquile.

L’esultanza di Joaquin Correa per aver siglato il gol dell’1 a 0 contro il Club Brugge

L’ottimo andamento in Champions è stato pagato in campionato. Lo si evince dalle sconfitte rimediate contro Sampdoria e Udinese, entrambe subite pochi giorni prima dello scontro in Champions League con il Borussia Dortmund. La squadra di Inzaghi non giocava la massima competizione europea da diversi anni ed è innegabile che in più di qualche match di campionato la mente dei suoi ragazzi fosse già alla partita di Champions, creando qualche distrazione che è costata punti in Serie A.

Il rigore dell’1 a 1 siglato da Ciro Immobile contro il Borussia Dortmund

Ciro Immobile è più in forma che mai. Sono ben 4 le reti siglate in 3 partite disputate in Champions League dal centravanti italiano. L’attaccante laziale conferma il suo stato di forma: probabilmente il suo bottino sarebbe stato ancora più cospicuo se non avesse saltato ben due trasferte a causa del Covid-19. Ancora una volta sono i numeri a parlare per il giocatore nativo di Torre Annunziata, in questo momento il miglior attaccante italiano.

Fonti foto: Lazionews.eu, Sky TG24, Calciomercato.com, Eurosport

Fabrizio Scarfò