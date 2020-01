I 10 migliori (o peggiori) bidoni in serie A

Quando le aspettative deludono la realtà

Una volta c’erano i talent scout a individuare giovani promottenti su cui investire per poter “far cassa” ed incrementare i budget delle società; poi sono arrivati i Presidenti imprenditori e i loro fidi direttori sportivi che, con uno pseudo potere sono riusciti, a volte, a mettere “sotto stipendio” giocatori arrivati con una valigia di speranze (e a volte un palmares degno di nota) e spesso hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi.

Di bidoni nel bel paese ne sono passati tantissimi, soprattutto alla corte di presidenti “sopra le righe” come gli scopritori dei Carneadi del pallone come Gaucci e Lotito. Il primo, dopo aver lanciato calciatori del calibro di Nakata, Gattuso, Materazzi, Mazzantini ed altri, è riuscito a fare del suo Perugia una sorta di feudo geopolitico prestato al mondo del pallone; basta infatti pensare all’ingaggio dell’iraniano Rezaei (girato prima al Messina e poi al Livorno), oppure del koreano Ahn che l’unico ricordo che ha lasciato in Italia è stato il gol nei quarti di finale dei mondiali 2002 (tant’è che a seguito dello “sgarro“, Gaucci decise di interrompere i rapporti con il centrocampista). Menzione a parte dei “carneadi perugini” la merita Saadi Gheddafi, militare figlio del dittatore libico prestato al calcio che dopo una carriera con l’Al-Ittihad Tripoli ha deciso di vestire (una sola volta con prestazioni deludenti) la maglia dei grifoni umbri (oltre ad un altra presenza con l’Udinese), si è trattato più di politica e marketing piuttosto che di vero calcio.

Analogo discorso per il presidente Lotito che, come biglietto da visita appena rilevò la Lazio, acquistò ben 9 giocatori nell’ultima ora di mercato e poi rivelatesi vere e proprie bufale (salvo alcuni casi come Rocchi e Siviglia) facendo perdere le tracce tra campi dilettanti e serie inferiori sudamericane; tra questi ci sono Antony Seric, Emanuele e Antonio Filippini, Leonardo Talamonti, e tanti altri, oltre al rinforzo per la Champions Vignaroli.

Ma ogni squadra ha il suo bidone; anche le più blasonate, che hanno riposto nei piedi di giovani promettenti, le speranze del proprio club (come per esempio Robbie Kean o Vampeta dell’Inter o Esnàider alla Juve, senza dimenticarci di Mensah, Essien per il Milan o Fabio Junior per la Roma) ma fare una TOP 10 è impresa ardua. Mettetevi comodi e scopriamo qualche sconosciuto approdato alla corte della tua squadra del cuore:



10. Vampeta

Marcos André Batista Santos, in arte Vampeta (fusione di Vampiro e Capeta, diavolo). Arriva alla pinetina in pompa magna dopo aver indossato maglie storiche come PSV e Corinthias. Come arriva si fa subito riconoscere con un gol nella finale di Supercoppa persa 4-3 contro la Lazio. Da lì in poi, per il baffuto centrocampista brasiliano, colleziona 8 presenze con i nerazzurri facendo prendere le tracce con soddisfazione dei tifosi interisti.

9. Jocelyn Blanchard

Dopo Deschamps e Zidane, la Juve decide di costituire la “linea maginot” del centro campo made in France; ma nel 1998 alla corte di Agnelli non arriva un altro Zidane. Arriva un centrocampista lento, impacciato e spesso fuori posizione. Pochissimi gettoni in maglia bianconera prima di essere impacchettato e spedito in patria al Lens.

8. Josè Mari

Colpo targato Berlusconi-Galliani nel dicembre 1999; 40 milioni all’Atletico Madrid per un giocatore da 20 gol in 84 presenze con i Colchoneros. Altra sorte a Milanello dove va a segno 5 volte in 52 gare nei 3 anni di esperienza rossonera. Oggi si diverte facendosi i selfie da palestrato.

7. Gustavo Javier Bartelt

La (brutta) copia di Caniggia arriva in Italia per seguire le orme del bomber argentino, ma a paragonarlo al figlio del vento è soprattutto la sua folta chioma bionda. Arrivato alla corte di Sensi nel 1998 in alternativa ad un certo Trezeguet, con la maglia giallorossa giocherà solo una partita da titolare; giusto per guadagnarsi l’epiteto di bidone.

6. Athirson

Athirson Mazzoli De Oliveira, considerato il nuovo Roberto Carlos, arriva alla Juventus come investimento e alternativa più economica al terzino ex Inter e Real. Ma subito si capisce che il pallone non fa per lui dichiarando in conferenza stampa, di essere molto religioso e affezionato a Dio.

conclude la carriera girovagando tra Europa (CSKA Mosca e Leverkusen) e sud America (Cruzeiro, Botafogo ed altre).

5. Jay Bothroyd

Ci sarebbe piaciuto sceglierne un paio, ma tra tutti quelli passati da Perugia nell’era Gaucci non avremmo proprio saputo scegliere, ma Jay Bothroyd fa parte della scuderia perugina, comprati da Lucianone nostro nella speranza di azzeccare la plusvalenza giusta per svoltare l’esistenza. Proveniente dal Coventry e sogno proibito di fantallenatori, The Snake (chiamato così per la capacità di liberarsi agilmente del diretto marcatore e battere a rete) è riuscito ad andare a segno solo 5 volte in 28 gare. Attualmente alla soglia dei 38 anni sta facendo “l’imperatore” al Hokkaido Consadole Sapporo.

4. Vratislav Gresko

Croce e delizia dei tifosi nerazzurri; pagato 14 miliardi dal Leverkusen, il terzino slovacco si è fatto odiare per la ormai famosa gara del 5 maggio 2002 quando l’Inter di Cuper perse l’ultima gara con la Lazio, regalando il tricolore alla Juventus. Proprio in quella gara, il terzino decise di regalare un paio di gol alla Lazio. Spedito di corsa al Parma l’anno successivo, non bastò a cancellare la nomea.

3. Gaizka Mendieta

Dalle stelle valenciane, alle stalle romane. Nel Valencia delle meraviglie di Cuper, insieme a giocatori del calibro di Canizares, Angulo, Claudio Lopez, sembrava il Deus ex Machina che gestiva e faceva partire ogni azione dei valenciani, fino a portarli in finale di Champions.

Dopo l’ennesima estate rovente di mercato, Cragnotti stacca l’assegno di 89 milioni di euro per portare il gioiello biondo a Formello e sostituire la partenza di un certo Pavel Nedved. In maglia biancoceleste, disputa 20 partite che fanno di lui, il fantasma biancoceleste lungi dalle serate di Champions al Mestalla. Si accasa al Barcellona dopo un anno per poi ritirarsi al Middlesbrough, dove oggi si diletta a fare il DJ in alcuni locali della zona.

2. Darko Pancev

Il cobra arriva all’Inter nell’estate 1992 dopo aver conquistato la Coppa Campioni (si… prima e con tanta nostalgia si chiamava così) con la Stella Rossa.

Arrivato in Italia si fa notare subito per i suoi 5 gol rifilati alla Reggiana nella doppia sfida di Coppa Italia ma in campionato tarda a scrivere il suo nome tra i marcatori.

Conclude la sua avventura dopo 3 anni alla Pinetina e segnando altrettante reti. Rimarrà impresso più per l’anneddoto di Mister Bagnoli che per le prestazioni in campo.

“Dite che con Pancev bisogna avere pazienza perché è macedone? Sarà… ma io sono della Bovisa e non sono mica un pirla!”, queste infatti le leggendarie parole di mister Bagnoli a chi gli diceva che il macedone andava aspettato con calma.

Nel 2003 è stato inserito nella Hall of Fame della Federazione Macedone (il che è tutto dire!!!)

1. Mario Jardel

205 gol in 198 gare con maglie di Porto, Galatasaray e Sporting Lisbona. Si accasò all’Ancona in una delle peggiori annate per la serie A (record battuto dal Benevento lo scorso anno).

Considerato uno degli attaccanti più prolifici d’Europa. Arrivato al Conero con qualche chilo di troppo, immobile in campo.

Purtroppo, problemi familiari con la separazione dalla moglie, unitamente ad uso di droghe, hanno portato il vincitore della scarpa d’oro 1998-1999 ad abbandonare il calcio anzitempo.

Rimane impressa, nella mente dei tifosi anconetani (e di quelli perugini) la chicca di Mariolino Jardel quanto si dirisse, tutto contento, a salutare i tifosi del Perugia: vedendoli vestiti di rosso, pensava fossero i supporter dell’Ancona.

La lista potrebbe essere molto più lunga visto l’import-export di bidoni nel nostro campionato di serie A.

Da una parte, però possiamo dire che ci mancano questi bidoni, capaci di farci passare pomeriggi goliardici davanti la TV o emulare le proprie gesta nel campetto di periferia sotto casa.

