Hubner: il bisonte del gol

Storia dell’attaccante che ha segnato in tutte le categorie in cui ha giocato



Diciamoci la verità: non è che guardando Hubner avresti pensato ad un goleador, forse più facilmente, avresti pensato ad un manovale che sfruttava la pausa pranzo per tirare quattro calci con i colleghi, tra un panino col salame ed una birra.

Invece questa è la storia di un calciatore destinato sempre a stupire: dall’esordio con gol in serie A, per altro alla “Scala del calcio”, fino ai suoi vizi (non ha mai nascosto le sigarette che fumava imperterrito) che non lo hanno frenato.

Dario, come tanti sui colleghi, inizia sui campetti duri e polverosi della provincia, dove il pane è duro ed il salame è avariato ma nonostante questo, nessuno te lo regala.

Poi dopo cinque stagioni passate tra serie C/1 e C/2, con Pergocrema e Fano, arriva la chiamata del Cesena in serie B e rappresenterà la sua svolta professionale.

Nelle cinque stagioni che giocherà in Romagna andrà sempre in doppia cifra, soprattutto nel suo penultimo anno, dove metterà a segno ben 22 reti!

La stagione successiva, non bastano i suoi 15 gol per evitare la retrocessione, quindi decide di accettare la chiamata del Brescia e confrontarsi, a trent’anni suonati, con la serie A.

Il primo esame farebbe venire i capelli bianchi a chiunque ma non di certo a lui: il Brescia scende in campo a San Siro contro l’Inter.

I nero-azzurri mantengono il controllo della gara ma non riescono a passare ed al ventisettesimo della ripresa è proprio Hubner, lestissimo a girarsi in area di rigore, a trafiggere Pagliuca con un sinistro imprendibile che s’infila all’incrocio dei pali.

Il Brescia non vincerà quella partita, infatti Recoba inventa due gol pazzeschi con i quali ribalterà il risultato, ma Hubner fa capire subito di che pasta è fatto.

Per chi non lo avesse ancora capito, la domenica dopo mette a segno una tripletta contro la Sampdoria, a fine stagione saranno 16 i centri al suo esordio nella massima serie ma per il Brescia non ci fu nulla da fare.

Hubner non abbandona la barca e per due anni gioca tra i cadetti, ed in entrambi gli anni, mette a segno 21 gol in campionato, al ritorno in serie A supera il suo record siglando 17 gol (più 7 in Coppa Italia) ed a fine stagione saluta tutti per andare a Piacenza.

E’ il suo anno! mette a segno 24 gol e vince la classifica dei marcatori al pari con Trezeguet, l’anno successivo segna altri 14 gol e poi va via, per sua sfortuna accetterà l’offerta dell’Ancora.

Una squadra disastrata sotto ogni punto di vista: giocherà solo nove volte e non segnerà mai…

Poi una parentesi a Perugia, dove segnerà tre gol, ormai non era più lui.

Infatti, da quel momento iniziò a giocare a Mantova in C/1 e via, via nelle serie inferiori.

L’essenza di Hubner è tutta nella sua penultima stagione, nel Castel Mella in Promozione: 14 partite 16 gol a 43 anni suonati!

La voglia di divertirsi, la voglia di far gol e la rabbia del “bisonte” non lo avevano abbandonato.

Hubner esulta dopo un gol

Fonte foto: Corriere di Brescia

Firma: Alessandro Nardi