Hjulmand, il Lecce fissa il prezzo. Occhio alla Premier League

Il centrocampista danese sta disputando una stagione da urlo con la maglia dei salentini. In estate potrebbe lasciare per una cifra superiore ai 20 milioni di euro

Hjulmand può lasciare il Lecce in estate. Grazie alla super stagione da capitano dei salentini in Serie A, il centrocampista danese è finito nel mirino di diversi club italiani e non. Oltre alle tre big, Inter, Juventus e Milan, anche l’Atalanta avrebbe messo gli occhi sul giocatore. In Bundesliga c’è il Borussia Dortmund, ma occhio alla Premier League. Già a gennaio Corvino ha rifiutato una proposta da 13 milioni del Southampton. Hjulmand ha un debole per l’Arsenal.

Sandro Caramazza