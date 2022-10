Higuain si ritira dal calcio giocato: tutti i numeri del Pipita

L’argentino appenderà le scarpette al chiodo al termine di questa stagione con l’Inter Miami. Lo ha annunciato lo stesso calciatore in una conferenza stampa

Finisce l’avventura di Gonzalo Higuain con il calcio. A meno di ripensamenti questa sarà la sua ultima stagione in carriera. A fine anno con l’Inter Miami si ritirerà definitivamente. Il Pipita lo ha annunciato ieri in una conferenza stampa fiume in cui tra lacrime e ricordi ha decretato il deadline della sua grandissima carriera. In Italia ha giocato con le maglie prestigiose di Napoli, Juventus e Milan segnando complessivamente 125 gol in 224 partite. Ben 91 con gli azzurri, 66 in bianconero e 8 in rossonero. Storica la sua ultima stagione al Napoli, la 2015/16, chiusa con 36 gol in 35 partite e diventando il miglior goleador in una singola stagione di Serie A. Record condiviso con Ciro Immobile. Tra le casacche indossate da Higuain anche quelle di River Plate e Real Madrid rispettivamente con 15 e 121 gol siglati. Per lui anche una breve parentesi al Chelsea (5 reti in 18 incontri). In Nazionale Argentina dal 2009 ha messo a referto 31 reti in 75 presenze. Numeri da fenomeno assoluto. Si chiude la carriera di uno degli attaccanti più forti dell’ultimo decennio.

Sandro Caramazza