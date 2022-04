Higuain dirà addio al calcio. A rivelarlo è lo stesso papà del giocatore

L’ex centravanti di Napoli, Juventus e Milan appenderà le scarpette al chiodo a fine stagione. Lo ha comunicato il padre del Pipita ad un’emittente sudamericana

Higuain, basta col calcio! A fine stagione il Pipita dirà addio al calcio giocato. Il suo contratto con l’Inter Miami andrà in scadenza il prossimo giugno 2022 e l’argentino ha ormai deciso il suo da farsi. Nonostante le 34 primavere, Higuain non ha più le motivazioni idonee per continuare a grandi livelli. A rivelarlo è stato lo stesso padre del giocatore a TNT Sports: “Non tornerà in Argentina, mi ha detto che si ritirerà a fine anno. Allenatore? È un ragazzo che sa molto, che è stato in più posti, ha tutto per riuscirci. Per me sarebbe un guaio se non continuasse nel calcio“. Carriera costellata da tanti gol per il Pipita, ben 321 in 681 partite complessive. Indimenticabili gli anni in Italia e soprattutto la stagione 2015/16 con il record di 36 gol in 35 partite di campionato con la maglia del Napoli.

Sandro Caramazza