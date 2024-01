Henderson rescinde con l’Al-Ettifaq e va all’Ajax

Tempo di lettura meno di un minuto

Il nazionale inglese non si è ambientato in Arabia Saudita e ha scelto di tornare in Europa

C’è chi, nonostante gli ingaggi stellari, preferisce tornare in Europa per giocare ad un livello più alto o semplicemente per respirare aria familiare. Questo è il caso di Jordan Henderson, ex capitano del Liverpool che in estate aveva firmato con l’Al-Ettifaq, squadra allenata dalla leggenda dei Reds Steven Gerrard. Il centrocampista, dopo mezza stagione, ha deciso di rescindere il contratto con il club arabo per firmare con l’Ajax. Non c’è ancora l’ufficialità ma gli agenti del giocatore sono al lavoro con l’Al-Ettifaq per trovare un accordo.

La Juventus si era interessata al giocatore ma poi ha preferito virare su altri profili come Djalo del Lille.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina