Hellas, Zaccagni guarito. Kumbulla verso l’Inter

Continua il lungo dibattito sulla possibile ripresa del campionato, con la FIGC che ha prolungato la fine dell’annata 2019/2020 al prossimo 2 agosto. Nel frattempo, le 20 società di A stanno discutendo sul da farsi, si aspetta la decisione del governo per la riapertura del 4 maggio e l’evolversi della cosiddetta Fase 2 (20.20 conferenza stampa di Giuseppe Conte). In casa Verona, se i festeggiamenti legati al mondo del pallone sono, per adesso, bloccati, si continua ad esultare per un’altra grande battaglia vinta. Da pochi giorni, infatti, c’è la notizia della perfetta guarigione di Mattia Zaccagni, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 17 marzo.

Aprendo una breve finestra sul calciomercato, sempre presente nonostante il blocco dell’intero sistema calcistico, l’Hellas potrebbe veder partire qualche suo ottimo pezzo pregiato dopo la grande annata di quest’anno. Definita da tempo la partenza di Rahmani, che lascerà Verona per Napoli in estate (accordo raggiunto a gennaio), un altro possibile trasferimento potrebbe essere quello di Kumbulla.

Il difensore albanese sembrerebbe pronto ad accettare la corte dell’Inter. I nerazzurri, infatti, dovrebbero avere strada libera, poiché lo stesso giocatore ha rifiutato l’offerta del Napoli, con cui il Verona aveva raggiunto un accordo sui 20 milioni. L’accordo tra i club non è ancora stato trovato, ma Kumbulla è il prescelto per far parte del futuro reparto difensivo delle Beneamata.

Sul prosieguo del campionato, tuttavia, non esiste ancora alcuna certezza. La ripresa degli allenamenti è un oggetto di dibattito da parecchie settimane, nonostante le dure reticenze di alcuni club, Brescia in primis. Intanto, la Uefa ha fatto sapere alle federazioni nazionali di comunicare per il prossimo 25 maggio, il format da utilizzare in caso di ripresa.

L’opzione ritorno in campo è avvalorata dal presidente della FIGC Gravina, anche se in caso di sospensione definitiva, la Uefa ha fatto sapere che per le qualificazioni alle coppe europee si opterà per un meccanismo semplice, ossia si calcolerà la media-punti raccolta dalle squadre, assegnando tre punti a ciascuna squadra per il numero di partite che mancano alla fine.

In tal modo, l’Hellas, momentaneamente ottava distante un punto dal Milan ma con una partita in meno, sarebbe qualificato alla fase preliminare della prossima Europa League.

Sandro Caramazza