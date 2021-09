Hellas Verona, inizio in salita per Di Francesco

Gli scaligeri sono a quota zero dopo le prime due giornate e rischiano anche di perdere Zaccagni

L’avventura di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Verona non è cominciata nel migliore dei modi; la squadra non ha ancora raccolto punti e le ultime ore di mercato potrebbero riservare al tecnico un’altra spiacevole sorpresa con Mattia Zaccagni tutt’altro che certo della permanenza in gialloblu.

Partendo dalle questioni di campo, il calendario non è stato benevolo con i veneti riservando le sfide con Sassuolo e Inter quando c’era maggior confusione, tra mercato e nuovo allenatore. Il Verona ha mostrato delle buone cose, un ottimo pressing alto e caparbietà nel recupero del pallone, ma i tanti problemi in difesa hanno oscurato il buon lavoro nell’altra metà campo. Sono già sei le reti subite in due giornate, con evidenti svarioni difensivi sia all’esordio contro il Sassuolo che contro l’Inter campione in carica. Servirà registrare quanto prima la fase difensiva per poter poi puntare su una trequarti fantasiosa e su un attacco da scoprire, visto l’arrivo di Simeone dal Cagliari e la presenza in rosa di Kalinic e Lasagna.

Sul fronte mercato le cose non sembrano andare meglio, visto che a poche ore dal gong le voci sul possibile addio di Mattia Zaccagni direzione Lazio si fanno sempre più insistenti. L’eventuale perdita del più forte giocatore in rosa sarebbe un colpo durissimo per la squadra che farebbe sicuramente tanti passi indietro a livello tecnico. Se invece dovesse rimanere, il Verona avrebbe solide basi per fare un ottimo campionato, sicuramente fuori dalla lotta per non retrocedere.

Fonte foto: verona.ysport.eu

Alessandro Fornetti