Dal 20 giugno scatterà l’ora X del calcio italiano. Per gli scaligeri sarà un mese di luglio rovente (non solo per il meteo)

Habemus date…Finalmente nella serata di ieri è stato ufficializzato il nuovo calendario per la ripresa della Serie A. Si giocherà in tre orari differenti: 17:15, 19:30 e 21:45. La maggior parte dei match saranno giocati in notturna, con soli 8 partite sulle 124 totali svolte in orario pomeridiano e solo nei weekend. Anche per l’Hellas è arrivato, quindi, il momento di scendere in campo: l’”esordio” sarà sabato 20 giugno alle 21:45 in casa contro il Cagliari. Match valido per il recupero della 25° giornata.

I big match per la squadra di Juric, fondamentali per sognare un posto per la prossima Europa League saranno 6. Il primo sarà quello di martedì 23 giugno contro il Napoli al Bentegodi, in cui gli scaligeri potrebbero arrivarci con una distanza minima di un punto vincendo la precedente gara contro il Cagliari. Alla 31° giornata, a Verona sarà ospite l’Inter (giovedì 9 luglio, ore 21:45), in un match fondamentale sia per i sogni europei dell’Hellas che per quelli tricolore della Beneamata.

Nemmeno il tempo di ripulire gli scarpini che, tre giorni dopo, i gialloblù voleranno a Firenze per sfidare la Fiorentina di Chiesa e Ribery. Viola col coltello fra i denti, per un finale di stagione da riscattare dopo la deludente prima parte pre-Covid. La 33esima (mercoledì 15 luglio, ore 21:45) e la 34esima giornata (sabato 18 luglio, ore 17:15) saranno quasi decisive: prima la trasferta a Roma contro i giallorossi e poi il match interno contro l’Atalanta dei miracoli. Che dire, 9 giorni non consigliabili ai deboli di cuore! Infine, ultimo big match, sarà quello della 36° giornata (giorno e orario ancora da definire) contro una Lazio, in lotta per lo scudetto.

Ecco le restanti giornate

28° giornata: Sassuolo Hellas Verona, martedì 23 giugno ore 19:30.

29° giornata: Hellas Verona Parma, mercoledì 1° luglio ore 21:45.

30° giornata: Brescia Hellas Verona, domenica 5 luglio ore 19:30.

35° giornata: Torino Hellas Verona, mercoledì 22 luglio ore 21:45.

37° giornata: Hellas Verona Spal, giorno e orario ancora da definire.

38° giornata: Genoa Hellas Verona, giorno e orario ancora da definire.

Intanto gli scaligeri cambiano veste. Dal 1°luglio, infatti, ci sarà un nuovo logo, il quale celebrerà col nuovo decennio tre importanti anniversari della storia dell’Hellas Verona: il 120° e il 125° compleanno del club (nel 2023 e nel 2028), nonché il 40esimo anniversario della vittoria del primo e finora ultimo scudetto (nel 2025).

Fonte foto: TuttoHellasverona.it

Sandro Caramazza