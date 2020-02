Hellas, per la corsa scudetto si passa da Verona

Gli scaligeri sono alla vigilia del recupero della sfida con la Lazio, che in caso di vittoria sarebbe seconda, a cui seguirà la partita in casa contro la Juve capolista, inevitabilmente i gialloblu incideranno sul testa a testa eventuale tra i due club



Verona si prepara, il Bentegodi registra già molti settori esauriti per il match di sabato sera in programma contro la Juventus, partita sicuramente importante per il cammino della capolista visto il ritmo delle due inseguitrici, Inter, ma soprattutto, Lazio.

Il caso ha voluto infatti che proprio l’incontro in trasferta dell’Hellas contro i capitolini, rimandato per via della finale di Supercoppa italiana, si vada a giocare nella stessa settimana.



Un risultato favorevole degli scaligeri contro una delle due potrebbe quindi aprire scenari diversi, lanciare la corsa degli uomini di Sarri o accorciare le distanze con il primo posto per i biancocelesti.

Ma contro questo Verona non sarà facile per nessuna delle due, a trarre beneficio potrebbe essere anche L’Inter in caso di una doppia prestazione positiva dei ragazzi di Juric, ipotesi da non sottovalutare.



Il tecnico spalatino arriva a questa difficile settimana forte del lavoro svolto con la squadra e dei risultati, tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare, che di certo possono ripagarlo. E se l’obbiettivo ad inizio anno era la salvezza oggi la zona europea non dista poi così tanto.



Juric però dovrà fare i conti con le assenze in questo delicato momento; Badu ancora alle prese con la ferita lacero-contusa riportata alla tibia destra, aveva saltato la gara contro il Milan, non ci sarà neanche contro la Lazio, problema non di poco conto vista l’assenza per squalifica di Amrabat per un turno, fondamentale per il gioco gialloblu.

A questo punto l’allenatore croato potrebbe giocarsi la carta degli ex romanisti Verre e Borini con il primo come falso nueve e il secondo sulla trequarti.



