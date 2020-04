Helenio Herrera: L’ultimo trionfo

Il 18 giugno del 1981 il “Mago” vince la Coppa del Re nella finale di Madrid contro il Real Sporting Gijón. E’ la vittoria che sigilla una carriera memorabile e, come per Napoleone dopo la battaglia finale, lo fa entrare nel mito

Alle ore 22.30, nella calda notte del Vicente Calderón di Madrid, il famoso arbitro spagnolo Emilano Soriano Aladrén “pita” fischia la fine della settantanovesima finale della Coppa del Re. Il “Mago” Helenio Herrera entra in campo e cammina verso i suoi pretoriani, Quini, Schuster, Alexanko e il piccolo bomber danese Allan Simonsen, per festeggiare la vittoria. Nella diciannovesima Coppa vinta dalla squadra alzulgrana intitolata a sua maestà Juan Carlos I di Borbone, si incastra l’ultimo successo di Helenio Herrara da allenatore. Nasce, sul campo madrileno, appena un attimo dopo il trionfo la memorabilia di H.H, l’allenatore che ha catalizzato gli anni ’60 del calcio italiano e internazionale, l’uomo che ha inventato il giornalismo sportivo italiano contemporaneo, segnando con le sue dichiarazioni quotidiane il passaggio dai “fiumi” della cronaca “tale e quale” di una partita alla polemica sulle tattiche e sui protagonisti che è l’anima del dibattito, il sale del giornalismo come diceva Massimo Fini.

Il racconto del mito del “Mago” torna in auge e ribalza di nuovo sulle pagine come nei ruggenti anni della Grande Inter euromondiale. Così come accadde per Napoleone subito dopo Waterloo, nella vittoria però stavolta, le ultime gesta fanno scattare le “penne” che narrano i successi della gloria. Da quelli spagnoli degli anni ’50 con Atletico Madrid e Barcellona, alle Coppe Campioni vinte battendo Di Stefano e Eusebio, agli scudetti cuciti sul petto dell’Inter nell’Italia del boom economico, fino alla Coppa Italia con la Roma “ouverte aux talents” di Capello, Cordova e Peiró. E’ la narrazione del passato che si fa presente per omaggiare la più imprevedibile e inaspettata delle vittorie.

In quel biennio, 1979-81, il Barcellona cerca la qualificazione alla Coppa Uefa pur sognado sempre la vittoria nella Liga, ma il Real Madrid e la Real Sociedad sono più forti. Il presidente Núñez ha già affidato a Helenio Herrera la panchina nel finale della stagione precedente. Poi lo ha richiamato dopo nove partite del campionato ’80-’81 per sostituire László Kubala e il “Mago” lo ha ripagato portando il Barcellona a una finale che potrebbe valere l’ingresso nelle competizioni europee. Di fronte, quel 18 giugno di trentanove anni fa, c’è il Real Sporting Gijón rappresentante fiero del calcio asturiano e vice campione di Spagna 1979. La geografia del campionato spagnolo dei primi anni ’80, infatti, include il Nord dell’ex impero dove batte sempre il sole, non solo Madrid o Barcellona: Bilbao, Gijón, San Sebastián, sono le cattedrali dove Atlhetic, Sporting e Real Sociedad lottano per gli scudetti e le coppe nazionali. Non sarà facile perciò vincere la Coppa del Re senza soffrire.

La partita nel primo tempo è brutta. I telecronisti nel loro spagnolo enfatico e teatrale, lo rimarcano in continuazione. Due squadre col 4-4-2 che si studiano ottenendo zero tiri in porta. Poi, un guizzo nella notte di Madrid: cross del Barcellona dalla sinistra vicino alla bandierina del calcio d’angolo, Simonsen con una sponda di testa indirizza nell’area piccola e Quini, il centravanti rapace, segna l’1-0. Helenio Herrera, in panchina con l’iconica tuta alzulgrana e gli occhiali scuri e giganti anni ’70, esulta braccia al cielo.

Quando in Spagna o in America Latina si “levantan” le braccia al cielo, è fatta. Nel secondo tempo, più acceso e bello, lo Sporting pareggia con il tacco di Maceda, ma Quini, che dello Sporting era stato una figura storica, scatta a tu per tu con il portiere Rivero e dopo averlo dribblato mette in rete il 2-1 e la Coppa. Quini, il mito, opportunista come Inzaghi e mancino come Bobo Vieri è stato l’ultimo pretoriano di Helenio Herrera. La partita finisce 3-1, il gol di Esteban al 66° minuto l’ha chiusa.

Si torna in Catalogna e Helenio Herrera in giacca e cravatta, dopo aver indossato la tuta in partita come Napoleone indossava in battaglia il famoso capotto, è portato a spalla proprio come nel 1960 quando vinse il campionato con il Barcellona di Luisito Suarez prima di andare da Angelo Moratti e dall’Inter. Solo che stavolta è l’ultima vittoria, anzi la penultima infatti è l’appellativo che la notte di Madrid gli ha lasciato, l’ultimo trionfo: Don Helenio Herrera.

Matteo Quaglini