Hector Cuper e il maggio maledetto

E’ iniziato il mese degli incubi per il 64enne tecnico argentino che nella sua carriera ha visto sfumare a questo punto della stagione trofei su trofei

Lo chiamano “el hombre vertical”, soprannome che fa capire la pasta di cui è fatto Hector Cuper. All’ingresso del campo era solito dare ad ogni suo giocatore una pacca sul cuore recitando il mantra “yo soy contigo”, “io sono con te”, il dodicesimo uomo in campo. Solo una personalità come quella del mister argentino poteva portare sulle spalle le delusioni patite sul campo, perché sono state importanti. Le sue squadre, soprattutto in Spagna, hanno incantato l’Europa ma al momento decisivo sono sempre cadute, giocando tre finali di coppa in tre anni. In Italia, invece, con l’Inter è arrivato a un passo dal capolavoro sfiorando uno scudetto giocato spesso senza la coppia dei sogni Vieri-Ronaldo. Nel secondo anno accarezza la terza finale di Champions in quattro stagioni, in una semifinale che sa di beffa clamorosa. Tutto questo sempre nel mese di maggio, tra il ’99 e il 2003.

Prima tappa il 19 maggio del 1999. Hector Cuper alla guida del Mallorca in Coppa delle Coppe riesce ad arrivare alla finalissima di Birmingham, davanti si trovò la Lazio. La squadra di Eriksson, sulla carta gran favorita, fece una gran fatica contro gli spagnoli sorpresa della competizione, avendo eliminato il Chelsea in semifinale. Cuper e i suoi vedono subito le streghe, Vieri porta in vantaggio i biancocelesti. Gli iberici però, con il carattere dell’allenatore, non si perdono d’animo e dopo quattro minuti pareggiano grazie a Dani. Il match prosegue nell’equilibrio rotto soltanto da una gran girata di Nedved a dieci minuti dal termine. Il ceco infligge così la prima grande delusione all’ hombre vertical che vedrà Alessandro Nesta alzare la Coppa delle Coppe al cielo inglese.

Si passa al 24 maggio del 2000, Stade de France, finale di Champions League tutta spagnola, Real Madrid contro Valencia. I ragazzi di Cuper, ancora una volta cenerentola della competizione, hanno ammaliato i palcoscenici europei mostrando un calcio piacevole e mettendo in evidenza straordinarie individualità. Da quella squadra escono i vari Mendieta, Farinos, Kily Gonzalez, Gerard, Claudio Lopez. Quel giorno, però, sono troppo forti i blancos e il Valencia è spazzato via con un perentorio 3-0 firmato Morientes, McManaman e Raul. Seconda finale consecutiva persa da Cuper a cui però vanno fatti ugualmente i complimenti.

Anno nuovo altra finale, ecco il 23 maggio del 2001. A San Siro va in scena la finalissima della massima competizione europea, di fronte Bayern Monaco e nuovamente il Valencia. Cuper ha perso qualche protagonista della scorsa edizione ma li rimpiazza con ottimi giocatori, su tutti l’argentino Aimar e Ruben Baraja che sostituisce Farinos volato all’Inter. La partita non è delle più spettacolari, finirà 1-1 al 120’ dopo i gol dagli undici metri di Mendieta ed Effenberg. La partita si trascina, quindi, fino ai calci di rigore dove, una volta arrivati ai tiri a oltranza, sarà decisivo l’errore di Mauricio Pellegrino. Coppa ai tedeschi e altra cocente delusione per Hector Cuper bravo a riportare il Valencia in finale ma costretto ancora a vedere altri alzare il trofeo.

La stagione successiva Cuper approda all’Inter e il 5 maggio 2002 si consuma una delle pagine più tragiche, calcisticamente parlando, per lui e per i tifosi nerazzurri. Si arriva all’atto finale con l’Inter prima e la Juventus alle calcagna. A Roma contro la Lazio i nerazzurri vanno avanti per ben due volte grazie alle reti di Vieri e Di Biagio dopo il momentaneo pari di Poborski. A pochi istanti dall’intervallo è ancora il ceco a pareggiare, una doccia gelata sugli interisti ed è forse quello il momento chiave. L’Inter non rientrerà più in campo, Simeone e Simone Inzaghi giustizieranno i nerazzurri mentre Juve e Roma, facendo loro i tre punti, supereranno entrambe la Beneamata. Famose le lacrime di Ronaldo in panchina, a Udine, invece, i bianconeri di Lippi festeggiano lo scudetto con ennesima debacle finale per Cuper e le sue squadre.

Si chiude il ciclo terribile del mister argentino con le semifinali di Champions League del 2003. A maggio (7 e 13) si giocano andata e ritorno del derby milanese europeo, in palio la finale di Manchester. Finirà nella maniera più beffarda per l’Inter di Cuper. L’andata con il Milan “tra le mura amiche” finisce 0-0. Una settimana dopo, con i nerazzurri padroni di casa, Shevchenko nella prima frazione porta avanti i rossoneri. Nella ripresa il tecnico argentino butta nella mischia il giovane nigeriano Obafemi Martins che pareggia l’incontro, dando qualche speranza ai suoi. Abbiati salverà clamorosamente nel finale su Kallon e la fine della partita certificherà il passaggio del Milan grazie al gol segnato fuori casa. La squadra di Ancelotti vincerà la coppa in finale contro la Juventus.

Questa è la storia di Hector Cuper e il mese di maggio, ricorrenza che non piacerà molto all’allenatore sudamericano. Quello che bisogna dire, però, è come fosse riuscito a dare a realtà poco avvezze a certi palcoscenici una credibilità tale da sfiorare la vittoria finale. Mallorca e Valencia su tutte, ma anche per l’Inter, reduce da stagioni poco lusinghiere, arrivare addirittura a sfiorare una finale di Champions League senza neanche perdere. Una storia davvero dura da digerire ma il calcio, si sa, ha anche questi capitoli. “Animo Hector”.

Glauco Dusso