Hazard e “Il Maledetto Madrid”

Tempo di lettura 3 minuti

Il belga è finito per essere un disoccupato senza squadra e quasi dimenticato. Una parabola discendente inaspettata per l’ex superman del Chelsea

Ah, è ancora in attività? E’ questa probabilmente la prima cosa che viene in mente quando si pensa a Eden Hazard. Il giocatore belga è praticamente diventato un ex giocatore, o meglio un giocatore sul viale del tramonto, a soli 32 anni. Se si va a scrollare un po’ di numeri e statistiche sui giocatori senza contratto a partire dal primo luglio 2023 si legge appunto il nome dell’ex capitano del Belgio. Hazard è un calciatore svincolato, professionalmente disoccupato e alla ricerca di una nuova destinazione. Proprio lui, Eden Hazard. Il prescelto chiamato da Florentino Perez nell’estate del 2019 a rilevare nientepopodimeno che sua maestà Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Hazard ha fatto bottino pieno di trofei e successi, ma da spettatore e mai da attore. La panchina è stato il suo seggiolino e il Bernabeu e tutti gli altri prestigiosi stadi del mondo il suo cinema. In quattro anni di Real Madrid ha collezionato complessivamente 76 presenze o pseudo tali. Ricordate il prezzo? Ebbene sì, 160 milioni di euro.

DAL PARADISO ALL’INFERNO

Il Maledetto Madrid che ha seppellito Hazard. E’ stata la pesante eredità di Ronaldo? La pressione del Real Madrid e dei 160 milioni di motivi per fare bene? Fatto sta che con l’approdo nella camiseta più importante e conosciuta del pianeta, Hazard ha trovato la sua più impellente e diabolica kriptonite. Al Chelsea, il belga si era infatti affermato come una sorta di alieno alla superman. Atterrato a Londra nel 2012, in sette anni era diventato un idolo incontrastato della City blues. Uno dei giocatori più forti ed emblematici della storia del Chelsea e della Premier League. Pazzeschi i numeri dell’esterno di La Louviere: 352 partite ufficiali, 110 gol e 92 assist. Autentico trascinatore del Chelsea campione d’Inghilterra (2014/15 e 2016/17) e campione dell’Europa League (2012/13 e 2018/19). Praticamente un’icona dalle parti di Stamford Bridge alla pari di Frank Lampard e John Terry (suoi compagni di squadra).

A OGNUNO IL SUO EPILOGO

Ma parafrasando uno dei film più belli ed emozionanti legati al calcio, Maledetto United diventa Maledetto Madrid. Lo storico Brian Clough si trasforma in Eden Hazard. La voglia di una meta così tanto ambita e desiderata – il grande Leeds degli anni ’60 da un lato e il Real Madrid dall’altro – diventa un inferno capace di distruggere carriera e reputazione. In quel caso, Clough non riuscì a ripetere i fasti del mito Don Revie, a Madrid, Hazard, quelli di CR7. Ma l’epilogo è totalmente diverso. Il manager inglese andando via dopo 40 giorni di Leeds divenne leggendario portando sul tetto del mondo il piccolo Nottingham Forest. Al belga, invece, non resta che scegliere qualche metà esotica e danarosa (vedi alla voce Inter Miami) per entrare nella storia come uno dei peggiori giocatori di sempre del Real Madrid.

Sandro Caramazza

Fonte foto: TalkSport