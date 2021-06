Harry Kane via dal Tottenham: il futuro dell’attaccante inglese è nebuloso

Capocannoniere e miglior assistman della stagione di Premier League appena conclusa, il centravanti degli Spurs non è affatto certo della sua permanenza nel club del nord di Londra

Sanno di addio le parole pronunciate dall’attaccante del Tottenham Harry Kane a “The Overlap“, canale YouTube dell’ex calciatore inglese Gary Neville: «Non ho paura di dire: “Voglio essere il migliore”. Voglio provare ad arrivare al livello raggiunto da Ronaldo e Messi. Questo è il mio obiettivo principale: vincere trofei e segnare 50, 60 o 70 gol a stagione. Non voglio arrivare alla fine della mia carriera con dei rimpianti». Il centravanti della Nazionale inglese infatti non ha mai alzato un trofeo nella sua sorprendente carriera, un dato che stona in relazione alle statistiche raggiunte durante i suoi anni di militanza al Tottenham. 366 presenze in tutte le competizioni in maglia Spurs, condite da 221 gol e 47 assist (dati Transfermarkt) e l’ultima, clamorosa stagione, conclusa con con 23 gol e 13 assist all’attivo, i quali lo hanno reso capocannoniere e miglior assistman del campionato 2020/21 di Premier League. Dati che confermano la bontà del calciatore, il quale ha vinto per la terza volta in carriera la Scarpa d’Oro del campionato inglese, eguagliando il record di Alan Shearer e avvicinando ulteriormente Thierry Henry, riuscito in quest’impresa in ben quattro occasioni.

Durante l’ultima partita in casa della stagione il comportamento a fine partita di Harry Kane non sembrava dare molte speranze ai tifosi del Tottenham. Alla fine del match infatti quest’ultimo si è fermato in campo da solo e ha applaudito a lungo i tifosi presenti – circa 10.000 – con un volto che non riusciva a nascondere l’emozione

«Voglio giocare le partite più importanti. In questa stagione ho visto le squadre inglesi fare cose straordinarie in Champions League: quelli sono i match in cui voglio essere coinvolto» e ancora: «Le persone potrebbero dire: “È alla disperata ricerca di trofei, ne ha bisogno”, ma in realtà mi sento come se avessi ancora quasi un’altra carriera da giocare. Ho ancora sette o otto anni davanti, più o meno quelli che ho già disputato in Premier League. Quindi non ho né fretta né un disperato bisogno di fare nulla». The Hurricane, soprannome affibbiatogli dai tifosi Spurs, è cresciuto nel Tottenham, dove è entrato a 11 anni e, dopo una serie di prestiti, è tornato definitivamente nel 2013. È stato il volto del club negli ultimi 8 anni ma le sue parole sembrano di fatto allontanarlo dalla sua squadra attuale: «È un momento in cui devo riflettere e parlare con il presidente. Spero che, dopo 16 anni al Tottenham, potremo avere una conversazione giusta e onesta. Non ho mai detto che sarei rimasto qui per sempre come non ho mai detto che sarei andato via».

Il passaggio di Sergio Agüero dal Manchester City al Barcellona avvicina la punta inglese al club mancuniano, anche se molti media raccontano di un Harry Kane prossimo allo United o al PSG – dove ritroverebbe invece il suo ex tecnico, Mauricio Pochettino. Una girandola di squadre che, siamo certi, aumenterà ancor di più nel corso dell’estate e che, se l’inglese dovesse disputare un Europeo al top, potrebbero dare una vita a una vera e propria bagarre di mercato per assicurarsi le sue prestazioni.

Fonti Foto: Hibet Social, Fanpage

Fabrizio Scarfò