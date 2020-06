Harald Schumacher: il grande dittatore

Portiere tedesco di Colonia, Schalke 04, Fenerbahçe, Bayern Monaco e Borussia Dortmund tra il 1972 e il 1996. Campione d’Europa 1980 e vice campione del mondo con la Germania Ovest nell’82 e nell’86. Ha giocato 76 partite con la nazionale teutonica. Eletto due volte miglior calciatore tedesco – occidentale nell’84 e nell’86, ha vinto tre coppe di Germania ’77, ’78, ’83, due campionati tedeschi ’78 e ’96, un campionato turco nell’89 e una super coppa turca nel 1990

Nella storia dei portieri c’è stato anche un gran dittatore. L’uomo che ha imposto l’egemonia della porta come tempio fa Harald di nome e Schumacher di cognome, per tutti “Toni”. Inizialmente gli serve per non fare confusione con Konepka che si chiama come lui, ma soprattutto la scelta di questo soprannome è importante perché segna la sua carriera. E’ nato nel 1954, lo stesso anno in cui la Germania Ovest vince il suo primo e controverso mondiale contro la grande Ungheria. In porta per i teutonici c’è Toni Turek che ben presto diventerà l’idolo del giovane Harald e lo resterà per tutta la vita. E’ un passaggio importante in quello che sarà il romanzo delle parate di Schumacher perché dà corpo a molti aspetti tecnici e psicologici. Prima di tutto l’idolatria per il suo mito, capace di fermare Puskás e gli altri fuoriclasse magiari, gli permette di costruirsi una personalità forte in cui l’aggressività sarà il suo marchio di fabbrica. Questo atteggiamento mentale viene trasformato da Schumacher in gesto tecnico puro, sia nelle uscite aeree sia nei voli col braccio destro steso a deviare la palla che nell’uno contro uno con l’attaccante lanciato a rete. Grazie al suo fare aggressivo attacca il pallone, non l’aspetta: è lui che lo controlla e lo respinge. E’ agilissimo, sicuro, sfrontato al limite della superbia, ostentatamente antipatico, reattivo, capace di dare alla psicologia del dominio un’anima tecnica marcata. E’ un fanatico del ruolo anche, un capo indiscusso al comando del Colonia la squadra di cui sarà bandiera dal 1972 al 1987, un generale che combatte gli stolti che beati loro gli vogliono fare gol. Nessun barbaro con gli scarpini da centravanti violerà il tempio del sacerdote della porta.

Se la mescolanza tra tecnica e psicologia è stato il primo aspetto che ha curato negli allenamenti, in nome di Turek, il secondo è l’emulazione. Emulare non significa copiare, ma rubare nel senso buono del termine. Prendere cioè il meglio da un punto di riferimento e farlo proprio, trasformandolo. Dal portiere campione del mondo 1954 ha preso la sicurezza e l’ha trasformata in sfrontatezza. Harald Schumacher quando affrontava l’avversario lo voleva spaventare, lo voleva terrorizzare come fosse – diceva il gran dittatore – un drago volante.

Quando Patrick Battiston, difensore poliedrico della Francia di Platini, corre verso di lui nella famosa notte di Siviglia, Harald Schumacher esce e lo carica con l’anca e la gamba alta arrestandone senza pietà e con una buona dose di cattiveria, la corsa verso il gol. Lo scontro è violentissimo e causa le giuste ire e proteste di le roi Michel e dei suoi pari di Francia. Per l’arbitro olandese Charles Corver è involontario. Patrick Battiston è a terra privo di sensi, con due denti in meno, due vertebre incrinate, mentre il gran sacerdote della porta guarda con indifferenza in attesa di rinviare la palla. Il drago ha volato e ha incendiato l’ennesima sfida nella storia tra Francia e Germania.

Il giorno dopo quella emozionante semifinale del mundial ’82, Le Figaro il più longevo giornale francese nato nel 1826 sotto Carlo X, fece un sondaggio su chi fosse nella storia il tedesco più odiato di tutti i tempi. Harald Schumacher vinse davanti a Hitler. Due giorni dopo Battiston si riprese, ma questo non scagionò il superbo di Düren. Due anni dopo arrivò la pace, Battiston e Schumacher si incontrarono a Metz e chiarirono l’accaduto: Harald disse: «Non volevo farti male. Una cosa come questa non l’ho mai fatta in vita mia. E’ l’ultima cosa che avrei mai pensato di fare». E Battiston rispose che anche lui la pensava così. Poi giocarono un’amichevole il 18 aprile 1984 a Strasburgo, l’ostilità del pubblico francese terminò quando, in occasione di un calcio d’angolo, Battiston si avvicinò a Schumacher e i due si salutarono a vicenda con una carezza in volto. Nella notte del Ramón Sánchez Pizjuán, Siviglia aveva odiato e ammirato il portiere tedesco. Ai rigori aveva fermato l’ala Six e Bossis, parando con una tecnica tutta sua: basso sui quadricipiti con i piedi a cinquanta centimetri come da manuale e poi slancio in avanti delle gambe strette affinché la palla non valichi la fatidica linea di porta. Nessuno deve violare il tempio, tanto meno i marescialli di Francia.

Harald Schumacher è stato un dittatore anche con i compagni. Erede, a difesa della porta della Germania Ovest, a ventiquattro anni del grande Sepp Maier, lo criticò dicendo che non era il più forte portiere tedesco perché il migliore era stato Turek e poi sarebbe diventato lui negli anni futuri re di Germania. Era il 1978 e aveva appena vinto il campionato con il Colonia. Dalla dittatura del talento a quella della polemica feroce, il passo è breve. Dopo la finale del mondiale ’86 che lo aveva visto meno aggressivo del solito nei palloni alti e nell’uno contro uno con gli argentini Brown e Burruchaga, vuotò il sacco. L’Argentina di re Maradona lo aveva battuto e il mondiale sogno di grandezza massima per un narciso come lui era sfuggito, non c’erano più segreti da proteggere. Uscì nelle librerie “Anpfiff, calcio d’inzio” la sua polemica autobiografia in cui denunciava l’uso di pratiche dopanti da parte del Dipartimento medico della nazionale proprio in quel mondiale messicano del 1986. La Federazione andò su tutte le furie, la nazionale lo defenestrò proprio come si fa con i dittatori all’epilogo del comando, il calcio tedesco lo ripudiò, il Colonia lo sostituì con Bodo Illgner l’erede. L’anno dopo retrocesse con lo Schalke 04 e migrò in Turchia al Fenerbahçe. La dittatura poi poco alla volta finì, ma ebbe un ultimo grandioso guizzo. Alla penultima giornata della Bundesliga ’95-’96 Ottmar Hitzfeld lo fece entrare al minuto ’88 di Borussia Dortmund-Friburgo 3-2 per raccogliere l’applauso e vincere il secondo campionato della sua mirabolante carriera. Di quella squadra lui era il preparatore dei portieri.

E’ stato un gran dittatore della porta non c’è dubbio. In quell’ultima partita ha imposto la dittatura della sua storia, al Bayern Monaco quella del contratto a gettone per fare la grazia ai bavaresi che avevano perso tutti e quattro i portieri per infortunio. Era il 1992 e lui veniva da tre anni in Turchia dove era diventato un dispotico vincente come Solimano il Magnifico, idolatrato anche dai rivali del Galatasaray: suo ennesima imposizione. E’ stato anche un caudillo enciclopedico tanto che il suo nome figura nella Treccani. L’8 settembre 1973 in Colonia-Bochum 2-2 aveva esordito diciannovenne: l’avrebbe atteso una carriera da dittatore talmente grande che anche Charlie Chaplin forse l’avrebbe assunto nell’omonimo film.

Fonte Foto: repubblica.it

Matteo Quaglini