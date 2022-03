Haland-Real Madrid, fissato l’incontro decisivo: operazione in chiusura

L’attaccante norvegese potrebbe diventare presto un nuovo giocatore delle Merengues. In settimana, atteso un summit tra Florentino Perez e Watzke

Erling Haland-Real Madrid manca sempre poco. Le Merengues stanno per sferrare l’offensiva decisiva per aggiudicarsi il forte centravanti norvegese. Ne sono sicuri in Spagna, tant’è che già in settimana ci sarà un incontro decisivo nella capitale spagnola tra il patron del Real Madrid, Florentino Perez, e il dirigente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Entrambi i club vorrebbero chiudere immediatamente l’operazione sia per evitare una possibile asta estiva (fronte spagnolo) che per renderla pubblica e poter aver un riflesso positivo sulla propria quotazione in Borsa (fronte tedesco). Nel complesso, il trasferimento di Haland dal Borussia Dortmund al Real Madrid dovrebbe costare più di 75 milioni di euro.

Sandro Caramazza