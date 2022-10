Haaland mostruoso! Il Manchester City stravince il derby e lui continua a frantumare record

Finisce 6-3 per gli uomini di Guardiola la sfida con lo United, sugli scudi il norvegese e Foden autori di una tripletta a testa, red devils annichiliti

Nessuno come lui. Erling Haaland ha messo insieme 14 gol in 8 partite di Premier League che rappresentano un nuovo Everest da scalare per chiunque voglia provare a batterlo. Allargando il discorso alle coppe fanno 17 in 11. Terza tripletta consecutiva in gare casalinghe in Premier, tre palloni portati a casa in 8 giornate di campionato. Il record fino a ieri apparteneva a Micheal Owen che aveva messo a segno 3 hat trick in 48 match di Premier. Un “mostro” che Guardiola si coccola e a cui il tecnico spagnolo aveva chiesto 5 gol nel derby alla vigilia. L’attaccante norvegese ne ha fatti 3 più 2 assist. Altrettanti ne ha messi a segno Phil Foden, altro gioiello della scuderia City. Piccola replica dalla parte “rossa” della città di Manchester, ‘soli 3 gol’, che ha dovuto assistere al festival dei “blue”. ten Haag avrà molto da lavorare soprattutto sulla testa, come ha confessato nel post partita, sottolineando come alla sua squadra manchino autostima e disciplina. Di fronte alla strapotenza del gigante norvegese, però, ad oggi in pochi possono fare qualcosa e siamo solo all’inizio.

Glauco Dusso