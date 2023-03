Haaland in forte dubbio per la sfida al Liverpool

L’attaccante norvegese ha accusato un problema all’inguine in nazionale e difficilmente scenderà in campo nella partita di domani contro i Reds

Domani ricomincia la Premier League e, ad aprire le danze, subito un big match: Manchester City-Liverpool. Non sarà una sfida per il titolo quest’anno ma, vista la rivalità che si è creata negli ultimi anni, ci sarà da divertirsi. I Citizens necessitano i 3 punti per rimanere in scia dell’Arsenal mentre i Reds rincorrono un posto per la prossima Champions League.

Purtroppo per Guardiola difficilmente scenderà in campo Erling Haaland, il quale non si è allenato negli ultimi giorni. Il norvegese ha un problema all’inguine da due settimane, problema che gli ha impedito di giocare le due gare di qualificazioni al prossimo europeo con la sua Norvegia.

Il City giocherà i quarti di Champions League contro il Bayern Monaco l’11 aprile, sperando di avere a disposizione il loro goleador con il numero 9.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina