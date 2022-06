Haaland e Nunez punte di diamante dell’eterno duello tra Manchester City e Liverpool

I due top team inglesi hanno potenziato la loro già eccelsa rosa con due bomber che renderanno ancora più avvincente la rivalità tra Citizens e Reds

Ormai da diversi anni, sia in Inghilterra che in Europa, il principale scontro tra superpotenze calcistiche è quello che vede coinvolti da un lato il Manchester City di Pep Guardiola e dall’altro il Liverpool di Jurgen Klopp. Due club con società solide alle spalle, due fenomeni in panchina e due rose (quasi) perfette, che ora potrebbero essere diventate perfette per davvero.

Sia Citizens che Reds, infatti, in questa sessione di mercato hanno acquistato due tra i numeri nove più promettenti in circolazione, investendo una cifra importante per strapparli alla concorrenza, ma allo stesso tempo sistemando l’attacco per gli anni a venire. Da una parte Erling Braut Haaland, dall’altra Darwin Nunez, due bomber più simili di quanto non si creda: alti, forti di testa, veloci di gambe e con un’ottima tecnica di base, non proprio ciò che ti aspetti da giocatori della loro stazza. Haaland attualmente sembra avere qualcosa in più nel giocare spalle alla porta, facendo da fulcro per la costruzione della manovra offensiva, mentre Nunez è più un animale da area di rigore. Entrambi sono indubbiamente due macchine da gol, ma sarà interessante vedere come si inseriranno all’interno dei meccanismi di gioco del City e del Liverpool.

Haaland dovrà integrarsi nel sistema di gioco di Guardiola, fatto di fraseggi, sponde, movimenti senza palla a tutto campo. Nunez invece dovrà adattarsi al calcio verticale di Klopp, fatto di pressing ultra-offensivo e continue ripartenze in profondità. Dal punto di vista tattico, entrambi gli allenatori richiedono ai loro giocatori una velocità che prima di tutto è di pensiero e solo dopo è di gambe, due modi di giocare non per tutti, che possono mettere in difficoltà anche calciatori di alto livello, ma troppo anarchici. Sia Haaland che Nunez però hanno tutte le carte in regola per dimostrarsi all’altezza della sfida che li attende.

Manca poco più di un mese all’inizio della prossima stagione di Premier League, il campionato più bello d’Europa, che ora sarà ancora più bello grazie all’arrivo di questi due nuovi campioni, anche il re inglese dei bomber Harry Kane ha salutato i nuovi arrivati dicendo che non vede l’ora di sfidarli per il titolo di capocannoniere. Sia Haaland che Nunez però sono interessanti anzitutto a far alzare (altri) trofei ai top team che li hanno ingaggiati. La rivalità continua.

Luca Missori

(Fonte immagine: Marca.com)