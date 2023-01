Haaland da urlo! Altra tripletta e record di Messi nel mirino

L’attaccante norvegese ha spazzato via il Wolverhampton con il quarto pallone portato a casa stagionale, record triturati con il più grosso che diventa possibile, quello della pulce argentina nella stagione 2011/12

Erling Haaland ormai non fa più notizia. La fanno, però, i suoi numeri che da ieri diventano inumani. Il City batte 3-0 i Wolves, nel tabellino solo il suo nome. Si tratta della quarta tripletta in stagione, superato anche Cristiano Ronaldo a quota 3. In Premier League sono 25 gol in 19 giornate (31 su 26 match in tutte le competizioni). Al giro di boa già superati gli ultimi quattro vincitori della classifica marcatori, arrivati in primavera con “soli” 23 gol. Adesso sono possibili anche altri record. Il più semplice è quello di Andy Cole e Alan Shearer che con 34 reti hanno fatto segnare il maggior numero di gol fatti in una Premier League. Il più grosso sono i 50 realizzati in un unico campionato fatto registrare da Lionel Messi nell’annata 2011/12, primato assoluto nei top campionati d’Europa. Vorrebbe dire raddoppiare l’attuale bottino, impresa difficile, ma per Haaland ormai nulla è precluso. Il ciclone norvegese è pronto ad abbattersi sulle prossime vittime.

Glauco Dusso