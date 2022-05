Haaland – City ci siamo davvero: Guardiola avrà il bomber che mancava

Manca l’ufficialità ma stavolta sembra ai titoli di coda la telenovela sul futuro dell’attaccante norvegese, la squadra di Manchester pagherà la clausola al Borussia Dortmund per assicurarsi il giocatore. I tedeschi hanno già il sostituto

Il Manchester City prova l’upgrade. Le stagioni migliori giocate senza riferimenti d’attacco, adesso potrebbe arrivare una nuova era. Sembra tutto fatto per l’arrivo di Erling Haaland, astro nascente del calcio mondiale e prima punta potente. I citizens a quanto pare pagheranno al Borussia Dortmund la clausola rescissoria per l’attaccante del valore di 75 milioni di euro e si assicureranno il pezzo più pregiato del calciomercato insieme a Mbappè. Al calciatore andranno invece 30 milioni a stagione per cinque anni. Una volta ufficializzato l’affare toccherà a Pep Guardiola trovare il modo di adattare il colosso norvegese al suo impianto di gioco ma sarà sicuramente un dolce grattacapo per lui. Il Borussia Dortmund volta pagina e a quanto si vocifera dovrebbe essersi già assicurato un altro pezzo pregiato del futuro. Si tratta del classe 2002 Karim Adeyemi del Red Bull Salisburgo messosi già in mostra agli occhi dell’Europa calcistica. Nell’ultima stagione in tutte le competizioni ha disputato 42 match andando a segno 23 volte fornendo 8 assist. Il club giallonero conferma la sua abilità nella programmazione e gestione delle risorse.

Glauco Dusso