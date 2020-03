Gullit: il tulipano nero

Storia del formidabile fantasista olandese che ha scritto pagine indelebili nel Milan

L’arrivo di Gullit in Italia può essere paragonato al passaggio di una cometa che emana una luce devastante, talmente forte che la sua scia non è ancora scemata.

Gullit non è stato soltanto un calciatore devastante, capace di vincere il Pallone d’Oro nella sua prima stagione italiana; era anche un uomo dotato di una personalità devastante.

Per dire: quando Berlusconi chiese ai suoi calciatori un mese di astinenza sessuale come pegno per lo scudetto, l’unico a rispondere al patron fu proprio l’olandese e non fu una risposta elegante e compita.

Anche in campo era decisivo: già ai tempi del PSV era il faro della squadra, tanto da diventarne il capitano, fin da quei tempi si potevano notare le sue qualità: gli strappi di 30-40 metri con i quali spaccava in due il centrocampo e le difese avversarie, il tempismo in fase d’inserimento, la freddezza in zona gol (per capirci ha segnato 241 gol e non era una punta) ma la cosa che impressionava maggiormente era la sua centralità nel gioco delle squadre in cui militava.

Berlusconi s’innamorò di lui durante un’amichevole al Bernabeu, tra il Barcellona e il PSV e decise che per il suo secondo Milan, Gullit, sarebbe stato perfetto; e lo portò a Milano per l’allora cifra record di 13.5 miliardi.

Gullit si dimostrò un uomo estremamente eclettico: oltre ad essere un campione si dilettava a suonare in una regge-band, con la quale, alla fine di quell’anno, si esibì al PalaTussardi indossando una maglietta contro l’apartheid.

Ruud era estremamente sensibile a questo argomento, tanto che dedicò la vittoria del Pallone d’Oro a Mandela che in quel periodo era ancora recluso.

Con il Milan vince praticamente tutto e lo fa da protagonista: segna una doppietta nella finale di Coppa dei Campioni contro la Steaua Bucarest e risulta decisivo con un gol anche nella finale di ritorno nella Supercoppa Europea contro la Sampdoria.

Con la nazionale olandese non fa eccezione, è il leader e capitano di quella squadra e all’Europeo del 1988 vince la competizione e segna il gol che apre la finale contro URSS, con un colpo di testa potentissimo, anche se in quella partita il gol che rimarrà a tutti negli occhi fu quello di van Basten, che da posizione impossibile chiuse la partita col suo arcobaleno.

Eppure anche le favole più belle devono finire e Gullit dopo la stagione 1992-’93 non viene più considerato idoneo per restare al Milan, così si trasferisce proprio alla Sampdoria.

Vince una Coppa Italia, ma il cerchio si era chiuso qualche mese prima, quando a Genova giustiziò la sua ex squadra, prendendosi la sua rivincita.

Fonte foto: giallucadimarzio.com

Firma: Alessandro Nardi