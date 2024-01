Gudmundsson ambito dalla Serie A: la Fiorentina fa sul serio

Tempo di lettura meno di un minuto

Il talentuoso attaccante del Genoa piace tantissimo ai top club del massimo campionato nostrano. I viola ci stanno pensando seriamente

Prima da stagione in Serie A, ad oggi, da incorniciare per Albert Gudmundsson, capace di segnare 11 volte in 22 partite complessive con tre assist messi a referto. Ora i big della Serie A stanno bussando alla porta del Genoa. Oltre a Inter e Juventus, pure la Fiorentina ha messo gli occhi sull’islandese. Il Grifone resiste e chiede almeno venticinque milioni di euro. L’obiettivo per Gilardino, che ha già visto partire in difesa un altro top come Dragusin in direzione Tottenham, è trattenerlo almeno fino a giugno. Intanto, la Fiorentina c’è.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Transfermarkt