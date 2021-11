Guai in casa Porto, club indagato per presunti trasferimenti illeciti

La società portoghese è sul vaglio degli inquirenti per illiceità su alcune trattative ormai concluse. Tra queste, rientra quella di Eder Militao al Real Madrid

Brutta gatta da pelare per il Porto, finito sotto l’inchiesta ‘Operazione Red Card’ promossa dalle autorità portoghesi. La società del patron Jorge Nuno Pinto da Costa ha, infatti, ricevuto nella serata di lunedì una lunga perquisizione all’interno dei propri uffici. Nello specifico, l’indagine è rivolta ad un paio di operazioni con commissioni superiori ai 20 milioni di euro. Tra queste rientra quella relativa a Eder Militao, passato nel 2019 al Real Madrid per 50 milioni di euro, con altrettanti nove milioni pagati ai due agenti autori del trasferimento. L’accusa dell’autorità giudiziaria, come si può evincere dal verbale, è di “sospetta pratica di frode fiscale, truffa e riciclaggio, relativi a trasferimenti di calciatori e circuiti finanziari che coinvolgono intermediari in queste attività”. Oltre al Porto, gli inquirenti hanno messo a ventaglio ben 30 diverse perquisizioni presso differenti indirizzi di Oporto e Lisbona.

Sandro Caramazza