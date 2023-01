Guai in attacco per l’Udinese: Deulofeu deve operarsi

Lo spagnolo ha rimediato un infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi, ora i friulani devono agire sul mercato

Brutta tegola in casa Udinese. Gerard Deulofeu si è sottoposto a degli esami al ginocchio dopo esser uscito in anticipo dall’ultima sfida di campionato contro la Sampdoria; lo spagnolo dovrà sottoporsi ad un intervento di rinforzo capsulare del ginocchio destro per aumentarne la stabilità. Sarà necessario uno stop importante dunque per uno degli uomini di punta dei bianconeri, con tempi di recupero non ancora quantificabili ma di sicuro non inferiori ad un mese. Udinese che ora dovrà trovare necessariamente un sostituto vista l’importanza del giocatore ed il ruolo di leader tecnico che ricopre nella squadra.

Fonte foto: sosfanta.calciomercato.com

Alessandro Fornetti