Griezmann-Atletico Madrid: il ritorno del figliol prodigo

L’attaccante francese tornerà a vestire la maglia dei Colchoneros in questa stagione

Due anni fa, quando Antoine Griezmann passò dall’Atletico Madrid al Barcellona, tutti pensavano che fosse arrivato il momento per il definitivo salto di qualità dell’attaccante francese. Dopo il Mondiale vinto nel 2018, l’arrivo alla corte di Leo Messi fu il giusto premio per quello che all’epoca era uno dei talenti più promettenti del calcio europeo.

Due anni dopo la situazione si è completamente ribaltata: Messi ha lasciato il Barcellona, la società blaugrana è in crisi economica e di risultati (fino alla scorsa stagione) ed anche Griezmann è stato costretto ad abbandonare la Catalogna, tornando, seppur solo in prestito, a Madrid (sponda Atletico). E’ veramente difficile giudicare positivamente le due stagioni di Griezmann al Barça, soprattutto considerando quelle che erano le aspettative iniziali. Il fantasista francese non si è mai davvero inserito negli schemi di gioco dei catalani, ha perso brillantezza, fantasia, capacità realizzativa (appena 22 gol in 74 partite in Liga) e con il passare del tempo è parso sempre più un corpo estraneo all’interno della squadra. L’intesa con Messi non è mai sbocciata, né dentro né fuori dal terreno di gioco, e questo è stato uno dei fattori che più gli hanno creato difficoltà. Il contesto non era sicuramente dei migliori, dato che il Barça da anni non riesce a costruire un nuovo ciclo ed a livello societario la dirigenza ha compiuto diversi errori, ma questa non può essere una scusa. Griezmann è stato acquistato per rilanciare il gioco offensivo dei blaugrana ed è stato uno dei giocatori che ha deluso di più in relazione a quanto ci si attendeva da lui. I risultati restituiti dal campo stanno lì a dimostrarlo.

Ora, una seconda nuova avventura all’Atletico Madrid. Un prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 50 milioni. Al Barcellona arriverà Luuk de Jong del Siviglia, mentre Griezmann tornerà a casa. Non c’è luogo migliore per un nuovo inizio.

Luca Missori

(Fonte immagine: Repubblica.it)