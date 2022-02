Grandi colpi e qualche scommessa: i voti al calciomercato delle venti di Serie A

Juventus regina, bene anche Roma, Inter e Fiorentina, deludono Lazio e Milan

Il calciomercato invernale si è chiuso ieri alle 20:00 ed è stata una delle sessioni più interessanti degli ultimi anni, con alcuni colpi da novanta e diverse cessioni utili per alleggerire i monti ingaggi di diverse compagini. Andiamo a dare un voto alle venti di A considerando nell’insieme tutti i movimenti nel mese di gennaio.

Atalanta 6,5: Spicca la cessione improvvisa di Gosens all’Inter che tuttavia non influirà sui piani di Gasperini, già costretto a rinunciarci a lungo. Ottimo l’acquisto di Boga dal Sassuolo che potrà incidere a partita in corso, così come Mihaila preso dal Parma. Lovato ceduto al Cagliari per fare esperienza nella massima serie.

Bologna 6: Sufficienza per gli emiliani che cedono Skov Olsen che non faceva più parte del progetto e tengono Orsolini nonostante le numerose offerte. In entrata interessante il colpo Aebischer dallo Young Boys che garantisce qualità ed equilibrio in mezzo al campo.

Cagliari 6: I sardi dovevano fare tanto per provare a centrare la salvezza, sostituiscono Godin e Caceres con Lovato dall’Atalanta e Goldaniga dal Sassuolo ed a centrocampo prendono Baselli che potrà dare più qualità alla manovra. Forse in attacco serviva qualcosa in più.

Empoli 5,5: Prendono Verre dalla Sampdoria e Benassi dalla Fiorentina ma perdono un talento come Samuele Ricci finora sempre in campo, piccolo passo indietro per una squadra che lavora tantissimo con i giovani.

Fiorentina 7: La cessione di Vlahovic pesa tantissimo ma la sua cessione rimpinza le casse di un club che rischiava di perderlo a zero o di svalutarlo. Per rimpiazzarlo arrivano Piatek dall’Hertha Berlino e Cabral dal Basilea, due che di gol se ne intendono. Ottimo anche l’acquisto di Ikonè dal Lille che darà velocità e imprevedibilità sulla fascia.

Genoa 6,5: Solita rivoluzione della squadra ligure che deve provarle tutte se vorrà raggiungere una difficile salvezza: Hefti e Ostigard vanno a rinforzare la difesa così come Calafiori, Amiri dà qualità al centrocampo, mentre Piccoli e Yeboah rinforzano un reparto avanzato che ha grande urgenza di trovare il gol. Ottime anche le cessioni di Biraschi, Fares e Caicedo.

Hellas Verona 6: Pochi movimenti ma utili alla causa. Prendono Retsos dal Bayer Leverkusen per sopperire alla partenza di Magnani e Depaoli per dare respiro a Faraoni e Lazovic sulle due fasce. Mercato sufficiente per una compagine che visto l’andamento della stagione aveva poco da fare.

Inter 7,5: Ottimo l’acquisto di Gosens dall’Atalanta per rapporto qualità-prezzo, funzionale quello di Caicedo dal Genoa, che conosce benissimo il tecnico e arriva come vice Dzeko. Bene anche la cessione in prestito di Sensi alla Sampdoria, il giocatore troverà molto spazio per tornare sui suoi livelli.

Juventus 9: Regina indiscussa del mercato, colma le lacune offensive acquistando Vlahovic dalla Fiorentina. Perfetto anche l’acquisto di Zakaria in mezzo al campo ed ottimo lavoro anche sul fronte cessioni, via Bentancur e Kulusevski direzione Tottenham e soprattutto Ramsey ceduto ai Rangers.

Lazio 5,5: Bene sul fronte cessioni dove piazzano Muriqi, Vavro, Jony ed Escalante, male su quello degli acquisti. Il difensore che serviva non arriva e non c’è quel salto di qualità che permetterà di lottare per la Champions League. Arriva solo Cabral dallo Sporting Lisbona, il vice Immobile.

Milan 5,5: Anche loro bocciati, scelgono di non rinforzarsi in difesa nonostante il ko di Kjaer e i problemi fisici di Tomori e Romagnoli, male anche a centrocampo dove serviva un vice di Brahim Diaz. Prendono il solo Lazetic come sostituto di Pellegri, decisamente troppo poco.

Napoli 6: Cedono Manolas e lo rimpiazzano con Tuanzebe dal Manchester United, perderanno a giugno il capitano Insigne e dovranno sostituirlo per bene andando a spendere probabilmente tanti soldi. Per questa sessione scelgono la via della continuità.

Roma 7: Il grande colpo è Sergio Oliveira dal Porto che già si è integrato nella rosa giallorossa, ma ottimo anche l’acquisto di Maitland-Niles dall’Arsenal che può giocare su entrambe le fasce. Ottimo anche il mercato in uscita con le cessioni di Fazio, Villar e Mayoral ed i prestiti di Calafiori e Reynolds.

Salernitana 6,5: Rivoluzione totale del nuovo direttore sportivo Walter Sabatini, con tantissimi acquisti in ogni reparto per tentare di raggiungere una difficilissima salvezza. In porta arriva Sepe, in difesa Fazio, Mazzocchi e Dragusin, a centrocampo la scommessa Verdi dal Torino ed in attacco il promettente Mousset. Cedono solo Simy, grandissima delusione della stagione, vediamo se un gruppo così nuovo saprà integrarsi in poco tempo.

Sampdoria 6,5: Buon mercato dei blucerchiati che devono risalire la classifica. In difesa arrivano Magnani e Conti, a centrocampo il vero colpo è Sensi che se rimarrà integro fisicamente potrà fare molto bene, in attacco arriva Supryaga che può dare una mano ad una fase offensiva che fatica troppo.

Sassuolo 6: Ottima la cessione di Boga all’Atalanta, non arriva nessuno nell’immediato ma per giugno già bloccato l’attaccante Moro del Catania. Danno fiducia all’attuale organico anche se forse avrebbero avuto bisogno di un difensore più affidabile.

Spezia s.v.: Hanno il blocco del mercato per i provvedimenti della Fifa.

Torino 6,5: Ottimi movimenti dei granata che prendono Samuele Ricci che stava facendo molto bene a Empoli e cedono esuberi come Rincon, Baselli e Verdi. Di prospettiva l’acquisto di Pellegri che con meno pressioni rispetto al Milan potrà trovare più spazio.

Udinese 6: Arrivano Benkovic e Pablo Mari dalla Premier League per rinforzare la difesa, va via solo Samir. Resistono alle offerte per Deulofeu, forse serviva un colpo a centrocampo dove manca un po’ di qualità. Mercato comunque sufficiente.

Venezia 6,5: Molto bene i lagunari, prendono Nsame e Cuisance, oltre al colpo Nani che già ha inciso in positivo. Cedono pedine non fondamentali come Mazzocchi e Forte, rilanciandosi per la corsa alla salvezza che li vedrà coinvolti probabilmente fino all’ultimo.

