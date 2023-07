Grande traffico al PSG: ecco Lucas Hernandez, Icardi è definitivamente del Galatasaray

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore francese passa dal Bayern ai campioni di Francia mentre l’attaccante argentino, dopo la bella seconda parte di stagione scorsa, era in prestito nel club giallorosso di Istanbul da settembre 2022, passa per 10 milioni ai turchi

Grandi manovre in casa PSG, sia in entrata che in uscita. Era nell’aria ma finalmente è arrivata l’ufficialità: Lucas Hernandez arriva alla corte di Luis Enrique. Il francese atterra a Parigi dal Bayern Monaco per 40 milioni firmando un contratto di 5 anni. Pian piano si va formando la squadra per il prossimo anno dei campioni di Francia. Quest’ultimi si muovono anche in uscita. Mauro Icardi, infatti, dopo aver brillato nel campionato turco nella seconda parte di stagione scorsa ha convinto il Galatasaray a sborsare 10 milioni di euro per averlo a titolo definitivo. Si chiude così anche la telenovela attorno al bomber argentino che aveva attirato su di sé diverse pretendenti.

Glauco Dusso