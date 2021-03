Grande realtà a Verona sognando l’Inter: la parabola di Federico Dimarco

Una carriera per ora ricca di prestiti e poche conferme, nell’anno della sua consacrazione l’esterno sinistro spera finalmente di aver conquistato la fiducia della squadra che lo ha cresciuto

Le palline magiche erano quelle piccole sfere di gomma che lanciate per terra iniziavano a schizzare e rimbalzare dappertutto, senza fermarsi mai. La carriera di Federico Dimarco somiglia molto a questo passatempo dei nostri ricordi. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter e mostrate interessanti qualità inizia la sua “rimbalzante” sequela di prestiti in giro per l’Italia, sconfinando anche in Svizzera al Sion. Ci sono anche Ascoli, Empoli, Parma e, infine, il Verona. La città dell’Arena sembra essere il punto di svolta della vita dell’ancora giovane calciatore. Già l’anno scorso si era trovato alla corte di Ivan Juric dopo una prima parte di anno alle dipendenze di Antonio Conte, senza però trovare spazio alcuno. Alla fine della tormentata stagione martoriata dal covid torna alla base ma solo per un attimo. Il Verona si ripresenta e lui non ci pensa due volte a riaccettare la destinazione dove probabilmente aveva intravisto possibilità di crescere.

L’attuale annata sta davvero confermando quanto notato nelle diverse categorie del club nerazzurro. Un piede sinistro telecomandato, messo in mostra anche nelle varie nazionali in cui si segnalò con alcuni gol su punizione. Nei prestiti, però, non era mai emerso del tutto, sino ad ora. Dimarco ha trovato in Ivan Juric probabilmente la persona adatta alla sua esplosione. Adesso è praticamente un punto fermo dello scacchiere scaligero, sfruttando magari qualche defezione di troppo della rosa gialloblu. Gol e assist hanno iniziato a fioccare, sono tre le segnature e ben cinque i passaggi decisivi forniti per i compagni. Quello che è cambiato, osservando anche ciò che si dice sui media, è la considerazione che il 23enne sta guadagnando, da incompiuto a giocatore completo e pronto al grande salto.

La domanda che tutti si fanno ma che soprattutto lui si pone è: riuscirà a rimanere all’Inter la prossima stagione? Analizzando la rosa dei nerazzurri le basi ci sono tutte. Innanzitutto la duttilità dimostrata lo colloca in posizione di vantaggio rispetto a qualsiasi altro nome. Al Verona Dimarco si sta disimpegnando sia come “braccetto” sinistro della difesa a tre sia come esterno a tutta fascia del centrocampo a cinque. Musica per le orecchie di Antonio Conte che potrebbe ritrovarsi in casa un giocatore completo senza spendere un euro, fattore assolutamente da non sottovalutare, ovviamente qualora il Verona decida di non esercitare il diritto di riscatto. La presenza, poi, in quella zona di campo di calciatori di una certa età, vedi Kolarov e Young, non può che aumentare le sue chance.

In questo momento Perisic sembra aver scalzato la concorrenza sulla fascia sinistra ma sicuramente se la società nerazzurra potrà operare sul mercato sarà proprio quella zona ad essere messa sotto osservazione. L’obiettivo sarebbe un colpo di una certa caratura stile Hakimi anche sull’out mancino, per poi coprirgli le spalle con un fido scudiero e Federico Dimarco avrebbe tutte le carte in regola per occupare quel posto. La pallina magica dovrà finalmente fermare la sua corsa, magari in quella che è sempre stata casa sua.

Glauco Dusso