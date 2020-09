Goleada azzurra: uno splendido Napoli ne fa 6 al Genoa. Analisi e pagelle

La squadra di Gattuso vince e convince al San Paolo, mentre quella di Maran paga un atteggiamento troppo remissivo in campo

Il match fra Napoli e Genoa disputato al San Paolo inizia alle ore 18 a causa della scoperta della positività del portiere genoano Mattia Perin al virus Covid-19: partita posticipata quindi di 3 ore rispetto all’orario prestabilito.

Formazioni. Il Napoli viene schierato da Gattuso con il 4-2-3-1: Meret tra i pali, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj in difesa, Fabian Ruiz e Zielinksi in mediana, Lozano, Mertens ed Insigne trequartisti e il nuovo arrivato Osimhen unica punta. Il tecnico genoano Maran opta invece per il 3-5-2-: Marchetti in porta, Biraschi, Masiello e Goldaniga in difesa, Zajc, Badelj e Lerager centrocampisti con Pellegrini e Zappacosta esterni a tutta fascia, mentre Destro e Pjaca formano il duo d’attacco.

Primo tempo. È Osimhen ad aprire le danze con un tiro al 5’ minuto di gioco: pochi secondi dopo risponde il Genoa, con una discesa sulla fascia di Zappacosta che crossa a cercare la testa di Mattia Destro, il quale non ci arriva per un soffio. Passano solo altri 4 minuti e c’è il gol che sblocca la partita: cross di Mertens dalla sinistra a tagliare l’area di rigore per l’incursione di Lozano, che a due passi dalla porta la mette dentro al volo. Non può nulla Marchetti, che molto reattivamente riesce a respingere il pallone ma che a causa della forza impressagli dal calciatore messicano entra comunque in porta.

Dal gol in poi è il Napoli a tenere il pallino del gioco: è ancora Osimhen infatti a cercare la porta all’11’, con un tiro di grande potenza ma che si spegne a lato. La reazione del Genoa c’è ma è troppo timida: Zappacosta al 14’ prova un tiro dopo un rimpallo nell’area napoletana, ma il pallone finisce nelle mani di Meret. L’unica grande occasione per la squadra di mister Maran è al 17’, quando dopo una grande giocata dell’ex Juve Marko Pjaca, che dalla fascia si accentra in area e mette in mezzo un pallone pericolosissimo, Lerager si divora il gol del pareggio, tirando troppo debolmente dall’altezza del dischetto del rigore.

Arriviamo al 23’, quando Insigne deve lasciare il terreno di gioco per infortunio: con una vistosa fasciatura e una borsa di ghiaccio applicata sulla parte posteriore della gamba sinistra il fantasista lascia il campo zoppicando. Gattuso sceglie Elmas come sostituto, probabilmente per non sbilanciare troppo la squadra – già molto offensiva a causa del modulo scelto – e per preservarsi il cambio di Politano per una fase più avanzata della partita. Il campo sembra dargli ragione: il Genoa infatti non riesce a ripartire e ad essere pericoloso, mentre il Napoli gestisce il vantaggio attaccando a folate, con Osimhen tra i più attivi.

Alla fine del primo tempo c’è davvero poco da segnalare della squadra genoana se non l’occasione sciupata da Lerager e qualche iniziativa personale di Pjaca, comunque ben gestita dagli uomini di Gattuso. Il Napoli torna negli spogliatoi meritando il vantaggio, ma senza esser riuscito a chiudere la partita.

Secondo tempo. Al rientro in campo Manolas non figura più tra gli 11 titolari: secondo infortunio muscolare per il Napoli, sostituito da Maksimovic. Ai partenopei bastano 26 secondi per trovare il secondo gol, frutto di una splendida azione sulla sinistra, con Zielinski che dopo aver duettato sulla fascia con Di Lorenzo dà una splendida palla ad Osimhen,che di tacco la serve di nuovo al centrocampista polacco, il quale davanti la porta può solo metterla dentro. Il gol suggella la superiorità della squadra campana.

Di qui in poi infatti è dominio Napoli: al 52’ uno scatenato Lozano fa sporcare ancora i guanti a Marchetti con un gran tiro da fuori, che il portiere manda al lato: è poi Di Lorenzo a sprecare l’occasione del 3 a 0, con un cross dalla sinistra a cercare la sua testa che il terzino non riesce a sfruttare. Maran tenta di correre ai ripari sostituendo Zajc con Pandev e Pellegrini con Ghiglione. Ma il Napoli sembra inarrestabile e al 56’ arriva il gol che chiude la partita: brutta palla persa da Lerager, il pallone carambola tra i piedi di Mertens che davanti la porta non sbaglia. 3 a 0 e partita finita.

Non però per i giocatori partenopei, che continuano a creare gioco e segnare gol: il 4 a 0 è opera di Lozano, che riceve palla dal solito Mertens dopo un sanguinosissimo pallone perso a metà campo da Pandev: il messicano segna così la sua prima doppietta in Serie A. Escono Lozano e Mertens, entrano Lobotka e Politano ma la musica non cambia: il quinto gol è di Elmas, che riceve palla al limite dell’area da Hysaj dopo un lancio molto preciso di Koulibaly dalla difesa, mentre il sesto è opera di Politano, che dentro l’area di rigore lascia Goldaniga sul posto con un dribbling e segna col mancino. Dopo il gol, il Napoli dà spazio a Ghoulam per Zielinski, mentre Maran sostituisce Lerager e Pjaca con Radovanovic e Rigoni. C’è anche spazio per qualche momento di tensione a fine partita, con il difensore rossoblù Biraschi che sembra dire qualche parolina di troppo a Koulibaly, ma anche Masiello e Osimhen arrivano a beccarsi in area di rigore costringendo l’arbitro ad ammonirli entrambi. Molto nervosi i giocatori del Genoa a causa del risultato: dopo solo un minuto di recupero, la partita si conclude sul 6 a 0.

Il Genoa paga un atteggiamento troppo passivo, in particolar modo nel secondo tempo: se l’unico a salvarsi nei primi 45’ minuti è stato Marko Pjaca, nella seconda frazione di gioco è tutta la squadra a peccare di dinamismo, in particolar modo il centrocampo. Lerager e Badelj appaiono infatti troppo compassati e incompatibili per giocare insieme in quella zona del campo. Un pessimo risveglio per la squadra rossoblù dopo il 4 a 1 inflitto al Crotone la scorsa giornata: l’occasione di rivalsa si chiama Torino, che sfiderà la squadra genoana a Marassi nel prossimo weekend.

Per quanto riguarda il Napoli invece la partita rappresenta un ottimo biglietto da visita per presentarsi a Torino la prossima giornata: la squadra di Gattuso appare già in forma, e non sarà semplice per l’allenatore bianconero Andrea Pirlo trovare le contromisure da applicare alla squadra del suo ex compagno ai tempi del Milan e della Nazionale. Uniche note stonate di una serata perfetta sono gli infortuni di Insigne e Manolas, usciti anzitempo dal campo: lo staff medico azzurro spera non sia nulla di serio.

“Si sa che si rischia avendo sei giocatori offensivi” ha asserito l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso nel post partita: “Se stiamo giocando in questo modo è perchè ho dei giocatori che possono farlo, è normale che in questo momento in fase di non possesso, ed anche in fase di possesso, qualcosa va migliorato“. Interrogato poi su Osimhen, l’ormai ex tecnico rossonero ha continuato: “Quando attacca la profondità troviamo molti spazi. Lo scorso anno è un giocatore che ci è mancato, non ha segnato ma ha fatto segnare. Lo cercano molto per fare la sponda, siamo molto contenti per come ci sta aiutando”.

LE PAGELLE:

Meret: 6. Praticamente mai chiamato in causa, non compie nessuna parata degna di spessore.

Di Lorenzo: 6. Partecipa all’azione del gol di Zielinski, si presenta sempre sul fondo e in generale non soffre mai, anche se qualche volta appare un po’ distratto nelle chiusure difensive.

Manolas: 6. Ordinaria amministrazione. Costretto al cambio a fine primo tempo per un infortunio muscolare (46′ Maksimovic: 6. Entra nel secondo tempo quando ormai il Genoa pare già rassegnato alla sconfitta, non attaccando praticamente mai).

Koulibaly: 6,5. Solita sicurezza in difesa: inoltre, suo il lancio che dà il via all’azione del gol di Elmas.

Hysaj: 6. Partita senza infamia e senza lode, il difensore pare essersi ritrovato dopo qualche partita un po’ sottotono lo scorso anno.

Fabian Ruiz: 6,5. Tanto lavoro invisibile: ha il compito di dar equilibrio alla squadra, che oggi si presenta con una formazione molto offensiva composta da ben 4 attaccanti.

Zielinski: 7. Tanta qualità e classe: il calciatore polacco chiude di fatto la partita con il suo gol, e in generale fornisce un’ottima prestazione (73′ Ghoulam: S.V.).

Lozano: 7,5. Arriva la prima doppietta in Serie A per il messicano, che partita dopo partita sta iniziando ad inserirsi nello scacchiere di Gattuso, dimostrando che la scelta di acquistare un giocatore di tali caratteristiche non era poi così sbagliata (66′ Politano: 6. Entra a giochi già fatti e partecipa alla festa con un bellissimo gol).

Mertens: 7. Propizia il primo gol con il suo assist, ne segna un altro e in generale è sempre presente in ogni azione degli Azzurri (66′ Lobotka: 6. Entra e aiuta a mantenere l’equilibro tattico della squadra).

Insigne: 6. Sembrava in partita il fantasista napoletano prima di esser costretto ad abbandonare il campo dopo soli 20 minuti di gioco (23′ Elmas: 6.5. Gattuso gli dà fiducia per non sbilanciare troppo la squadra: il macedone lo ripaga e segna anche un bel gol, il secondo in Seria A dopo quello segnato lo scorso anno alla Sampdoria, dimostrando un grande feeling con le squadre di Genova).

Osimhen: 7. Gli manca solo il gol, ma la sua è una partita ammirevole per dedizione e sacrificio. L’attaccante nigeriano gioca con la squadra, che lo cerca innumerevoli volte con cross rasoterra e non. L’impressione, in queste prime due partite, è che il ragazzo valga il prezzo pagato al Lille per il suo acquisto: fisicamente è una forza della natura e i gol arriveranno.

Gattuso (allenatore): 7. La scelta di far giocare la squadra con il 4-2-3-1 dà ottimi risultati: Zielinksi e Fabian Ruiz riescono egregiamente a bilanciare la squadra a centrocampo e la fantasia dei 3 trequartisti dietro Oshimen porta i suoi frutti: a dimostrarlo sono i 6 gol segnati.

Fonte Foto: Il Mattino.it

Fabrizio Scarfò