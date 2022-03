Gol, vittorie e spettacolo: l’Arsenal decolla verso l’Europa

Dopo un inizio di stagione complicato i Gunners hanno recuperato terreno in Premier League ed ora sognano il ritorno in Champions

Da troppi anni l’Arsenal ha acquisito il rango di nobile decaduta del calcio inglese, in spregio alla sua storia fatta di successi e trofei in patria. Neanche la conclusione del ciclo di Wenger ha permesso alla società londinese di tornare ai livelli del passato ed anzi nelle ultime stagioni il rendimento è stato addirittura peggiore rispetto al periodo in cui sulla panchina dei Gunners sedeva il tecnico francese. Fuori costantemente dalla lotta per il titolo, fuori dalla Champions ed eliminata spesso nelle altre coppe da avversari inferiori sulla carta.

Anche quest’anno, nei primi mesi della stagione, la musica sembrava sempre la stessa: sconfitte umilianti, squadra inconcludente e disorganizzata, contestazioni feroci ai giocatori, all’allenatore ed alla società. Poi, a ridosso dell’inverno, è cominciata una piccola rivoluzione. L’Arsenal ha iniziato ad ingranare, a giocare bene, a sfruttare tutto il talento dei suoi giovani gioielli ed accanto alla qualità, grazie al lavoro di Arteta, ha trovato un’inaspettata solidità difensiva che le ha portato in dote effetti positivi ulteriori per il prosieguo del campionato. I numeri ormai sono del tutto eloquenti: i Gunners si trovano al quarto posto, a +1 dal Manchester United, ma hanno ben tre gare in meno rispetto ai Red Devils e dunque se le vincessero potrebbero mettere una seria ipoteca sul ritorno in Champions League. Negli ultimi mesi la media punti è da scudetto, i gol fatti e subiti al livello delle tre grandi della Premier League: Manchester City, Liverpool e Chelsea. Se da un lato c’è rammarico per il pessimo inizio di stagione, dall’altro c’è la consapevolezza del potenziale inespresso di questa squadra, composta e trascinata dai suoi giovani talenti, in particolare Emile Smith Rowe (classe 2000) e Bukayo Saka (classe 2001), 17 gol combinati in campionato.

Adesso però arriva il bello, le prossime settimane saranno decisive per testare la sostanza della squadra di Arteta, per capire se i nuovi Gunners sono una squadra in grado di fare il definitivo salto di qualità oppure no. La pressione di essere all’altezza delle aspettative e di ottenere risultati potrebbe giocare brutti scherzi ad una formazione giovane come questo Arsenal, ma il talento e un po’ di sana incoscienza possono costituire un ottimo scudo contro tutto ciò. I segnali, per ora, sono positivi.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportvectru.com)