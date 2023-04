Gol, spettacolo e sorrisi: come Xabi Alonso ha rivoluzionato il Bayer Leverkusen

Dopo un pessimo inizio stagione, l’ex calciatore spagnolo è arrivato sulla panchina dei tedeschi invertendo il trend della stagione, il sogno ora è la finale di Europa League

Tra le tante, ci sono due cose fondamentali per il successo di un allenatore: avere idee valide e guadagnarsi la credibilità necessaria affinché i tuoi giocatori le seguano. Non basta la prima da sola e neanche la seconda, molti fallimenti in panchina derivano infatti dalla mancanza di un collegamento tra questi due fattori. Tutto ciò, un giocatore tanto talentuoso quanto intelligente come Xabi Alonso l’ha capito da tempo, da molto prima di terminare la sua leggendaria carriera da calciatore. Ed ora sta mettendo in pratica gli insegnamenti appresi.

Il Bayer Leverkusen, una delle grandi di Germania, ha iniziato questa stagione come peggio non avrebbe potuto: appena due vittorie nelle prime dodici gare, zona retrocessione in campionato, sconfitte pesanti in Champions League. L’annata sembrava da buttare già ad ottobre, ma poi sulla panchina dei tedeschi è arrivato Xabi Alonso. L’ex calciatore spagnolo ci ha messo un po’ a trasmettere le sue idee e ad ottenere risultati importanti, basti pensare che nelle sue prime sette partite alla guida delle “Aspirine” ha ottenuto un solo successo. Poi però, il Bayer ha ingranato, sia in Bundesliga che in Europa. La vittoria contro l’Atletico Madrid è valsa il terzo posto nel girone di Champions e l’accesso all’Europa League, ma è stata anche il vero punto di svolta della stagione. Il Leverkusen ha risalito progressivamente la classifica e dal diciassettesimo posto è passato al sesto, a -6 dal Friburgo quarto. Non solo, in Europa League i tedeschi sono approdati in semifinale ed ora se la vedranno con la Roma di Mourinho per conquistare la finale di Budapest del prossimo 31 maggio. Non sono risultati arrivati per caso, ma sono il frutto di un lavoro quotidiano prima psicologico e poi tattico. Il Bayer Leverkusen approccia le partite in maniera seria, ma quando gioca sembra quasi divertirsi. I dettami di Xabi Alonso sono possesso palla ed alta intensità, concetti che i suoi calciatori declinano con la spensieratezza tipica della gioventù. Tra i vari talenti della formazione teutonica, da segnalare Moussa Diaby, attaccante classe 1999, e Florian Wirtz, centrocampista classe 2003, vero fantasista del Bayer e già nel mirino di diversi club europei. Importanti per l’equilibrio della squadra anche i due mediani Andrich e Palacios.

Il finale di stagione per il Bayer Leverkusen è ancora tutto da scrivere. C’è la lotta per il quarto posto in Bundesliga ed una semifinale europea da giocare per la prima volta dopo ventuno anni. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League, via campionato o grazie alla vittoria in Europa League, è difficile da conquistare, ma ormai la formazione tedesca è consapevole di potersela giocare con tutti. Il merito è senza dubbio di Xabi Alonso, che ha già dimostrato di poter essere un fuoriclasse anche in panchina.

Luca Missori

(Fonte immagine: Dw.com)