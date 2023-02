Gol-fantasma di Cabral: il Var cancella la decisione della Goal Line Technology

Curioso episodio in Conference League dove la Fiorentina si vede annullare un gol che sembrava fatto

La Fiorentina ed in particolare il suo attaccante Arthur Cabral protagonisti di un momento piuttosto singolare in Europa. Nella sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale contro il Braga, l’attaccante segna il gol del momentaneo 2-2 esultando dopo il suono dell’orologio arbitrale che sancisce se la palla ha superato o meno la linea di porta. Tuttavia dopo ben 4 minuti di attesa il francese Bastien viene richiamato al Var ed annulla la rete, di fatto sbugiardando la Goal Line Technology. L’episodio seppur non ancora chiarito definitivamente dalle immagini ha un precedente in Bundesliga; nel 2022 l’arbitro Zwayer annullò allo stesso modo una rete durante un match di campionato tra Mainz e Arminia Bielefeld.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti