Gol ed emozioni a Bergamo: Atalanta-Genoa finisce 2-2.

Primo tempo spumeggiante delle due compagini seguito però da una ripresa fiacca, un punto che serve poco ad entrambe

L’Atalanta quinta in classifica ospita il Genoa penultimo al Gewiss Stadium in uno degli incontri del pomeriggio del ventiduesimo turno di Serie A. Gli orobici vogliono approfittare del passo falso della Roma per scavalcarla in classifica, mentre i liguri hanno bisogno assoluto di punti per la salvezza.

La partita si mette subito bene per i padroni di casa che prima sfiorano il vantaggio con un tiro di Psalic di poco a lato, poi lo trovano al minuto dodici: cross di Gomez, spizzata di Zapata e tap-in di Toloi appostato sul secondo palo. il Genoa però non ci sta e al minuto diciotto trova il pari su calcio di rigore: fallo di Hateboer su Sturaro e trasformazione perfetta di Criscito dagli undici metri. La partita è bellissima, ricca di emozioni e occasioni da gol. In due minuti il punteggio cambia altrettante volte; prima Sanabria supera Gollini su cross perfetto di Sturaro, poi Ilicic servito da Zapata fredda Perin con il piatto per il 2-2. Prima dell’intervallo un’occasione per parte, prima Pinamonti si vede respingere il tiro da Gollini e successivamente il collega Perin salva su Ilicic lanciato a rete. Al termine di una splendida prima frazione è 2-2 tra Atalanta e Genoa.

Nella ripresa l’Atalanta attacca con più insistenza per cercare il gol del sorpasso; ci provano Ilicic e Gosens ma entrambi non riescono a trovare il bersaglio grosso. Il Genoa difende e prova a contenere gli attacchi avversari riuscendoci bene per gran parte del tempo, visto che i bergamaschi faticano a rendersi pericolosi. L’occasione più pericolosa capita a Djimsiti che colpisce di tacco su cross di De Roon trovando però l’ottima risposta di Perin. Al minuto ottantatré il Grifone resta in 10 a causa dell’espulsione di Berhami per doppia ammonizione, nonostante questo riesce a reggere la pressione avversaria fino al termine della sfida. Atalanta-Genoa termina dunque 2-2.

Passo falso degli uomini di Gasperini che non approfittano in pieno della sconfitta della Roma e la agganciano in classifica senza staccarla. Ottimo punto invece per gli uomini di Nicola, autori sicuramente di una buona partita soprattutto nel primo tempo che può fare morale per il proseguo della stagione.

Fonte foto: ecodibergamo.it

Alessandro Fornetti